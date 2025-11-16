Önce otopsi, sonra yeni vakalar şüphe yarattı: Zehir mi cinayet mi?

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen ancak İstanbul Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anneleri Çiğdem Böcek’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ailenin kaldığı Fatih'teki otelde dün sabah saatlerinde 21 yaşındaki İtalyalı elektrik mühendisi Mustafa Taamart ile 23 yaşındaki Faslı aşçı Reda Fakhrı da bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu. 2 turist de zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Turistlerin önceki gün boyunca Böcek ailesiyle aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edilirken otelin giriş katındaki bir odada ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

Bugünün BirGün'ü

‘MUTFAK KAPALI’

Turistlerin konakladığı Fatih'teki otelin sahibi Orhan Oğlak da zehirlenme vakalarının ardından açıklama yaptı. Oğlak, mutfaklarının ve yiyecek satışlarının bulunmadığını, kapalı bardak su dışında herhangi bir ikram veya satışlarının olmadığını söyledi. Otelin ilaçlanıp ilaçlanmadığına yönelik de konuşan Oğlak, tüm otellerinin rutin olarak ilaçlandığını kaydetti. Oğlak, hastaneye başvuran turistlerle ilgili olarak, "Otele geldiklerinde birinin midesi rahatsızmış, oğluma 'Nerede yemek yiyebiliriz?' diye sormuşlar" dedi. Oğlak, turistleri yemek yemeleri için bir restorana yönlendirmediğini de söyledi. 3 kişinin cenazesiyle Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirtildi.

CİNAYET BÜRO DEVREDE

Raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümleri şüpheli bularak cinayet ihtimallerinin değerlendirilmesini istedi. Olay “şüpheli ölüm” olarak kaydedildi ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal inceleme talimatı verildi. Ayrıca anne Böcek’in ölmeden önce verdiği detaylı ifade de soruşturma dosyasına girdi. Böcek’in ifadesinde birçok noktada birçok ürün tükettiğini ifade ettiği belirlendi. Ayrıca hastaneye kaldırılan çocuklara sadece probiyotik yazıldığını ve farklı bir müdahale yapılmadığını aktaran anne Böcek, rahatsızlık devam ettiği halde aynı gün hiçbir şey yemediklerini, akşam saatlerinde ise tekrar kötüleşince ambulans çağırdıklarını ifade etti.

***

ANNE VE ÇOCUKLARI AFYON’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek için memleketleri Afyon Bolvadin’de dün cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından anne ve 2 çocuğunun cenazesi, ilçe merkezde bulunan asri mezarlıktaki aile kabristanında yan yana defnedildi. Cenazenin ardından yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Servet Böcek can çekişiyor. Kurtulma imkânı yok. Devlet erkânlarının buna el atması lazım. Suçlular cezalandırılmalı" dedi.

***

İKİ TEORİ ÖN PLANDA

Prof. Dr. Halis Dokgöz:

Raporu değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, 2 teorinin üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Dokgöz, şöyle konuştu: "Biri gıda zehirlenmesi sonucu olabilir. Midye, tavuk tantuni tüketmişler. Özellikle midyede vücuda toksik birtakım materyaller üretiliyor. Midye pişirilse bile bazen toksinler ölmüyor. O nedenle bu ürüne bağlı olabilir. Ayrıca et, tavuk tüketmeye bağlı olarak Salmonella enfeksiyonu da olabilir. Midedeki erozyonlar ve yer yer kanamalar da bu zehirlenmeye işaret ediyor. Ancak diğer taraftan otel pansiyon gibi konaklama yerlerinde ilaçlamalardan kaynaklanan bir zehirlenme de mümkün. Otel, pansiyon gibi konaklama yerlerinin de incelenmesi gerekiyor. Çünkü konaklama yerlerinde böcek, sinek, kemirgenlere yönelik ilaçlamalar yapılıyor. Bu ilaçlamalar da zehirlenmelere yol açabilir. O nedenle ATK'nin otopsisinde hem mikrobiyolojik hem toksikoloji analiz yapılıyor. Yani ATK'nin laboratuvar sonuçlarının çıkması gerekiyor. Ayrıca sadece besin olarak bakılmamalı, otelde başka zehirlenmeler meydana geldiği için otele de bakılmalı. Otelde de kişilerin kaldıkları odalarda, otel muaf tutulmadan yani bir an önce incelemeler yapılmalı."