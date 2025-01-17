Önce peşkeş, sonra reklam

AKP’li Ümraniye Belediyesi, yeşil alanı önce kapalı sabit pazar yapılacak denilerek lüks bir sitenin spor tesisi haline getirdi. Ardından buranın üst katını lüks bir restoran zincirine kiraladı. Şimdi ise denetim adı altında belediye hesaplarından restoran zincirinin çekilen görüntüleri yayımlandı. Videoda restoranın adının açık gösterildiği ve sözde denetim olduğunu savunan yurttaşlar ‘‘Neden özellikle orası? Adamlar denetimi hissedip kapıda karşılamış. Güzel reklam’’ diye tepki gösterdi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

2022 yılında AKP’li Ümraniye Belediyesi aldığı kararla, Yamanevler Mahallesi’ndeki arazinin hemen bitimindeki halkın kullanımına açık “park alanı” konumundaki 15 bin metrekarelik alanda sabit pazar yapılacağı belirterek imar değişikliği yaptı. 20 bin metrekare olan üst katta sabit pazar, 20 bin metrekare alt katta da otopark olacağı belirtildi. Ancak inşaat bitmeden üst kattaki 15 bin metrekare Avrupa Konutları’nın spor tesisi yapıldı.

Bunun üzerine konuyu CİMER’e taşıyan ancak net yanıt alamadığını anlatan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu ‘‘Avrupa Konutları, tıpkı Sinpaş’taki gibi kamuya ait yeşil alanı sitelerine dahil etti. Sonra denildi ki ‘Kalan 5 bin metrekare sabit pazar yapılacak’. Alt kat ise otopark olacaktı. Ardından otopark olacak alt katın tamamı sabit pazar oldu. Üst katın tamamı peşkeş çekildi ve Avrupa Konutları’ndan kalan kısma devasa bir restoran yapıldı ve burası Peçko fırınına verildi’’ diye konuştu.

Bulut Can Okuducu

ÇOK KOMİK

Söz konusu restoran zincirinin cemaat bağlantılı olduğunu öne süren Okuducu, şöyle devam etti: ‘‘AKP’ye yakın olan bu restoranın reklamını yapıyorlar. Bir belediye düşünün yeşil alanı sabit pazar yapmak için imar değişikliğine gidiyor. 40 bin metrekare inşaat yapıyor. Restoranlar, spor tesisi alanı vs... Sonra bu inşaatın 20 bin metrekaresi peşkeş çekiliyor. 15 bin metrekare spor tesisine bir şirket çökmüş. Çöken şirket yandaş Avrupa Konutları! Dükkân ise yine yandaş başka bir firmaya veriliyor. Belli ki yandaş restoranda işler kesat, aralarında nasıl bir ilişki varsa Ümraniye Belediyesi’nin ve İsmet Yıldırım’ın sosyal medya hesaplarından kurmaca bir reklam döndürülüyor. Denetlemeye giden Ümraniye Belediyesi zabıtaları kapıda karşılanıyor, mutfakta bir denetleme yok! Fiyatlara bakan zabıta döktürüyor; Yemekler, camekan standın arkasında, güzel, hijyenik ortam... Bir güzel yağlama çekiliyor işletmeye. Sonra yönetmen bir de çay tepsisi ile kapanış yapalım diyor, sıcak atmosferi gösterelim. Senaryonun en içler acısı hali ise, bu filmi bir de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın şahsi hesabından da paylaşması... Yandaşın, ‘denetleme’ adı altında reklamını yapan bir belediye! Yine olsa olsa Ümraniye Belediyesi’ne yakışırdı. Önce peşkeş sonra denetim altında reklamını yapıyorlar. Bu çok komik.’’