Önce program, aday için aceleleri yok

CHP lideri Özgür Özel, kurmaylarıyla İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda, “Savaş ilanı” sözlerine açıklık getirdi. Partililere, “Mücadele etmekten vazgeçmeyecek ama kendi gündemimizi de koruyacağız” mesajını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısında yeni dönemin yol haritası tartışıldı. İktidarın giderek artırdığı CHP üzerindeki baskılara karşı, “Mücadele” vurgusu yapıldı.

Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik operasyonlar ile başlayan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma başlatılması ile devam eden süreç PM gündeminin ana konusunu oluşturdu. Her sabah farklı bir operasyonla güne başladıklarını belirten CHP’liler, “Tek bir yol haritası çizemeyiz. Bu nedenle süreçle ilgili tek bir karar aldığımızı, net bir takvim belirlediğimizi söyleyemeyiz. Net olan tek bir şey var ki baskılara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel toplantıda, “Mücadele” vurgusu yaparak, “Sokakta biriken öfkeyi örgütleyeceğiz” dedi. Ana hedefin 2025’i seçim yılına çevirmek olduğu bildirilerek, “Ayakları yere basan, ne yaptığını bilen bir politika izleyeceğiz. Toplumda karşılığı olan bir süreç yürütmek istiyoruz. Bu nedenle keskin değil, güncellenebilir bir yol haritamız olacak. Operasyonlara karşı reflekslerimiz olacak ama erken seçime yönelik bir ana hattımız da olacak” yorumunu yaptı.

İktidarın, birbiri ardına operasyonlar ile CHP’yi hata yapmaya zorladığını kaydeden CHP kaynakları, “Adayımızı aceleyle açıklamayacağız. İktidarın çizdiği hatta ilerlemeyeceğiz” görüşünü paylaştı. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, parti programı çalışmalarının sonrasına bırakıldı. Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Parti Programı Kurultayı’nın erkene çekileceği öğrenildi.

Adayın geniş katılımla belirlenmesi görüşünün ağırlık kazandığı toplantıda, bu süreçte öncelikle CHP programının kesinleştirilmesi görüşü öne çıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi yöntemi tartışılacak ve aday belirlenecek. Yöntem belirlenirken "Küskünlüğe yol açılmaması, kimsenin bir diğerine göre geride kalmamasına" dikkat edilecek.