Önce şoförle tartıştı; sonra İETT otobüsünün sileceklerini kırdı

İstanbul Kadıköy’de bir yaya, İETT otobüs şoförüyle tartıştıktan sonra otobüsün sileceklerini kırdı.

Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kuyubaşı otobüs durağında meydana geldi.

İddiaya göre 19M Acarlar sitesi-Kadıköy güzergahında sefer yapan İETT otobüsü şoförüyle bir yaya tartışmaya başladı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şoföre bağıran adam otobüsün sileceklerini kırdı.

Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti. Otobüsün sileceklerinin kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.