Önce tarikatlar, şimdi ülkücüler: MEB'in Ülkü Ocakları'yla protokol yaptığı ortaya çıktı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bağlı Ülkü Ocakları ile protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Protokolün 31 Aralık 2024'te imzalanarak yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, protokolü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

MEB'e bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokole göre genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, MHP’nin yan kuruluşu olan Ülkü Ocakları ile “yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi” için protokol imzaladı. pic.twitter.com/G1lYzor9Zn — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 6, 2025

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci imzalı protokol, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığına ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na gönderildi.

Altı sayfalık protokolü ayrıca Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü de imzaladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Hayat Boyu Öğrenme kursları, imkanı olmayan, yaşı ve ekonomik durumu nedeniyle meslek edinememiş kişilere mesleki eğitim veren kurslar olarak biliniyor.

Halktvcom.tr'nin aktardığına göre imzalanan protokolün ardından illere de yazı gönderilmeye başlandı.

Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ülkücü Ocakları ile işbirliği içene girildiğine dair gerekli yerlere yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesi amacıyla hazırlanan Protokolün 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanan yürürlüğe girdiğine ilişkin ilgili yazı örneği ve eki ilişikte gönderilmiştir"

ÇEDES TEPKİ TOPLAMIŞTI

MEB, 2021 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yer aldığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) protokolüne imza atmıştı.

Öğrencilerin Diyanet’e tesliminin önünü açan proje kapsamında Eskişehir ve İzmir'de yer alan 842 okula, “Manevi danışman” adı altında imam, müezzin ve vaiz gibi din hizmetlerinde çalışan kişilerin atanmıştı.