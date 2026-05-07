Önce taşıdılar sonra özelleştirdiler

Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Mart ve 24 Nisan 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararlarına tepkiler sürüyor. Özelleştirilme kapsamına alınan 126 taşınmaz arasında Samsun’un merkezindeki Gazi Devlet Hastanesi arazisinin 7 ay önce rekreasyon alanı ilan edildiği ortaya çıktı. Yeşil alan olarak planlanan bir bölgenin satış listesine alınması "Kamusal alanlar birer birer elden çıkarılıyor" denilerek tepkiye neden oldu.

Hastanenin bulunduğu arazinin Ekim 2025’te Belediye Meclisi tarafından rekreasyon alanı ilan edildiği öğrenildi. Karara göre hastanenin şehir merkezinin 4 kilometre uzaklığında yer alan Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne taşınmasıyla beraber, geride kalan taşınmaz alanın yeşil alan yapılması planlandı. Buna göre 32 hektarlık sağlık alanı tamamen yeşil alan ilan edilirken alınan kararda amacın “alandaki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, yaşayan nüfusa nefes alınacak ve sosyalleşecek ortam sağlamak” olduğu vurgulandı.

HUKUKEN GEÇERLİLİĞİ YOK

Rekreasyon alanının özelleştirme kapsamına alınamayacağını vurgulan Belediye Meclis Üyesi Hasan İpek, kararın hukuksuz olduğunu vurguladı. İpek, “Burada Belediye Meclisi’nin vermiş olduğu bir karar var. ‘Hangi hastaneler nereye taşınacak? Hangi hastaneler kapatılacak? O zaman oraları satalım para kazandıralım’ şeklindeki bir bakış açısıyla her yeri satıyorlar. Ancak Gazi Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alan satılamaz. Bu özelleştirme kararı hukuken uygulanabilir değil. Cumhurbaşkanı’nın imzalamış olduğu özelleştirme kararının da bir geçerliliği yok çünkü yeşil alanlar satılamaz, özelleştirilemez. Cumhurbaşkanı imzalarken bunun farkında olmadan imzalamış belli ki” dedi.

Gazi Devlet Hastanesi’ne ilişkin önceki yıllarda alınan taşınma kararının en başından yanlış olduğunu vurgulayan İpek son olarak şöyle konuştu: “İnsanların yürüyerek hastaneye gidebilmesi için bu bölgeye bir hastane şart. Bu nedenle taşınma kararı yanlış. Eğer burası mutlaka taşınacaksa, kararlarından vazgeçmiyorlarsa bu defa burasının Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereği rekreasyon alanı olarak kalması gerekiyor” dedi.

GÜNDE BİNLERCE HASTA BAŞVURUYOR

Kentin merkezinde yer alan Gazi Devlet Hastanesi’nin, merkeze 4 kilometre uzaklıktaki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yerine taşınması kararına yurttaşlar tepki gösteriyor. Hastaneye başvuran hasta sayıları ise şu şekilde:

• Mart ayında polikliniğe başvuran hasta sayısı: 84 bin 690

• Mart ayında acil servise başvuran hasta sayısı: 35 bin 863

• Günlük polikliniğe başvuran hasta sayısı: 5 bin 899