Önce traktöre sonra tıra çarptı: Burnu bile kanamadı



Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen M.A. idaresindeki 41 KS 874 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak önce seyir halinde olan traktörün römorkuna, daha sonra park halindeki tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.A., şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Öte yandan, M.A.’nın alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.