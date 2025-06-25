Önce ülkendeki hastanelere bak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun "Suriye’de 300 yataklı kalp damar hastanesi yapacağız" yönündeki açıklamaları tepki çekti.

Ülkede çok sayıda kamu hastanesi kaynak yetersizliği nedeniyle yenilenemezken, deprem riskine karşın güçlendirmeler ya da yenileri yapılamazken, var olan kamu hastanelerinin pek çoğu kötü durumdayken ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu önünde çok sayıda engel bulunurken, Bakan’ın bu açıklaması "Önce ülkendeki hastanelerin durumuna bak" yorumlarına neden oldu.

Hastalar "Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz. Önce hastaların ilaçlarını bul, tedaviye erişimini sağla, kanser hastalarının ömür boyu kullandığı malzemeleri karşıla, MS, SMA hastalarının sorunlarını gör. Önce kendi ülkendeki hastaların ve hastanelerin sorunlarını gör" dedi.

ATIL BEKLİYOR

Sağlıkta her kalemde tasarruf yapılırken, Türkiye’deki hastane inşaatları ya bekletiliyor ya yap-işlet-devret modeliyle şehir hastaneleri örneğinde olduğu gibi özel şirketlere yaptırılıyor ve müteahhitlere milyarlarca TL ödeme yapılıyor.

Bir de üstüne şehir hastaneleri açılırken kent merkezlerinde bulunan onlarca kamu hastanesi hizmete kapatılıyor.

Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere 2017-2024 döneminde toplam 132 milyar 367 milyon 346 bin TL ödeme yapılırken, Ocak-Şubat 2025 döneminde de 20 milyar 378 milyon 523 bin TL harcanması da dikkat çekiyor.

Öte yandan depreme dayanıksız kamu sağlık kuruluşlarında hizmet veriliyor, yenilenmeyi bekleyen çok sayıda hastane bulunuyor ancak bunlar için bir çivi çakılamazken bakan Suriye’ye hastane yapılacağını açıklıyor. Şehir hastanelerine ödenen milyarların yanı sıra yapımına başlanan hastaneler de bitirilmiyor. Kamuoyuna yansıdığı üzere, Denizli, Aydın, Tekirdağ ve Samsun’daki hastane inşaatları vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Tekirdağ Ergene 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı için Kasım 2021’de 47 milyon 120 bin TL ödendi. Ancak hastane tamamlanamadı. Maliyeti 10 kat arttı. Benzer şekilde Samsun Alaçam Yakakent 50 yataklı Devlet Hastanesi yapımı için 2021’de 52 milyon 800 bin TL ödendi. İnşaat tamamlanamadı ve maliyet 4 yılda 12 katına çıktı. Balıkesir’in birçok ilçesinde yapımına yıllar önce başlanan hastanelerin yapımı tamamlanmadı. Sındırgı’da da 2020 yılında teslim edileceği belirtilen hastane 2025 yılında hâlâ teslim edilmedi. Savaştepe Devlet Hastanesi ise Savaştepe Meslek Yüksekokulu’nun alt katında hizmet veriyor.

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HASTALAR: ÜVEY EVLATLARIZ

Bakan Memişoğlu’nun sözleri sosyal medyada da tepki çekti. Yurttaşlar "Sen önce kanser hastasının ömür boyu kullandığı malzemeleri karşıla. Sonra Suriye’ye hastane açarsın", "Kendi ülkemizde üvey evladız", "Hastaneyi radar paralarıyla mı, yoksa bizim vergilerimizle mi açıyorsunuz. Siz değil biz açıyoruz", "Ülkesinde millet ilaç parası aramakla meşgul, kendisi başka ülkeye hastane yapma peşinde", "Türkiye’de millet randevu bile alamıyor. Hastanelerde doktor kalmadı" yorumlarında bulundu.

Sağlık emekçileri de yoğunluk ve çalışma koşullarına karşı eylemler yapıyor.

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DOĞRU BULMUYORUZ

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Karakoç, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ASM’ler apartmanların altında hizmet veriyor. Depremde bölgesinde ASM’lerin çoğu yıkıldı, hâlâ konteynerde hizmet veriliyor. Birçok ilde ASM’lerde deprem güvenliği konusunda soru işareti var. Şehir hastanelerine devasa sermaye aktarımı yapılıyor. Birçok hastanede nitelikli ameliyat malzemelerinde sorun var. Ülkede birçok yerde kamu binalarına ihtiyaç varken veya depreme dayanıksız hastanelerin güçlendirilmesi gerekirken buralara yönelik planlama yok. Ülke içinde muayene, tetkik ve ameliyat için günlerce beklenirken, Suriye’ye böyle bir hamle yapılmasını doğru bulmuyoruz.”