Önce ultimatom ardından tehdit

Dış Haberler

Suriye’de Dürziler ve Kürtlerle HTŞ yönetimi arasındaki gerilim çok boyutlu devam ederken ABD, SDG’ye Ahmed El Şaraa ile anlaşmayı uygulaması için 30 gün süre verdi. Middle East Eye’ın haberine göre ABD’nin yanında Türkiye de SDG’yi entegrasyon için sıkıştırıyor. ABD bir süre önce Ahmet El Şara yönetiminden yana direksiyonu kırmış, Kürtlere Şam ile anlaşması çağrısı yapmıştı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Eğer SDG bu anlaşmayı reddederse biz burada sonsuza dek arabulucu ve çocuk bakıcısı olarak kalmayacağız" demişti.

ANKARA’YI KORKUTAN PLAN

Türkiye de Kürtlerin Colani yönetimine tabi olması için bastırıyor. Süveyda’daki çatışmalar sonrası Dürzilerin fiili lideri Şeyh Hikmet El Hicri’nin "SDG ile insani koridor oluşturma" planı Ankara’yı telaşlandırdı. El Hicri’nin planına "uygun bir karşılık verileceğini" açıklayan SDG’nin bu kararı Türkiye’nin istemediği senaryolardan birisi. Önceki gün Associated Press’e konuşan ABD’nin Türkiye ve Suriye elçisi Tom Barrack, "İsrail’in bölgede güçlü bir ulus devleti istemediğini" ifade etmiş, ancak "Suriyeli azınlık gruplarının zekice hareket ederek üniter bir devleti destekleyeceklerini" söylemişti.

Bu açıklamalar İsrail’in bölgedeki amaçlarıyla ters düştü. İsrail hükümeti, Dürzileri koruyacağının altını çizerek "silahsızlandırılmış özerk bir Dürzi yönetimi" vurgusu yaptı. Ancak Middle East Eye’a göre Şam’ın İslamcı siyaseti, SDG’nin entegrasyonunu yavaşlatıyor. HTŞ liderliğinden Suriye’nin başına geçen Colani, SDG bünyesinde kadınların oluşturduğu askeri birliklerin dağıtılmasını talep ediyor. Amerikan elçisinin “İsrail’in parçalanmış bir Suriye’yi tercih ettiğini” söylemesinin hemen ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye’nin ve Hizbullah’ın stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve bunları zayıflatmaya devam edeceklerini söyledi. Ordudan yapılan açıklamaya göre, Zamir, üst düzey komutanlarla 2 yıl aradan sonra ilk kez çoklu alan durum değerlendirmesi yaptı. Genelkurmay Başkanı Zamir, ordunun geniş çaplı ve kapsamlı bir saldırıya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

FİDAN’DAN MÜDAHALE ÇIKIŞI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yaptığı açıklamada SDG’yi tehdit ederek, "Bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz" dedi. "Diplomasi yoluyla her şey konuşulabilir" diyen Fidan, "Uyarım Suriye’deki gruplara: Bu türden kaosları kendiniz için taktik fırsatlar bilmeyin. Kaostan otonomi, bağımsızlık çıkarmaya çalışan bunun için de her şeyi yakıp yıkmaya hazır olan bir perspektifte olmayın. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun" ifadelerini kullandı. Fidan, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı görüşmede de Türkiye’nin, ABD’nin yanı sıra diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.