Önce yandaş yazdı, operasyon geldi

Politika Servisi

Saray yönetiminin muhalefete yönelik baskıları tam gaz sürerken yandaşlar “operasyon müjdesi” verme yarışına girdi. İktidar kaynaklarından edindiklerini iddia ettikleri bilgileri peş peşe paylaşan pek çok isim, geçmişteki Ergenekon sürecine benzer bir hedef gösterme ve “felaket borazanlığı” haberciliğine girişti. Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüzlük gerekçesiyle iptal edileceğinden, Halk TV’ye Gezi Direnişi operasyonu yapılacağına dek pek çok iddia ortaya atıldı. Ellerini ovuşturan yandaş ‘gazeteciler’ operasyon haberlerini heyecanla beklemeye başladı.

AKP’ye yakın Türkiye gazetesinin yazarlarından Cem Küçük Halk TV’yi hedef gösterdiği yazısında "Önümüzdekiler günlerde Gezi darbe girişimi soruşturması Halk TV’ye uzanacak” iddiasında bulundu. “Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana” başlıklı yazısında Küçük, “Muhalif medya maalesef kendi cenahını afyonlamaya devam ediyor. Bunun başını da Halk TV çekiyor. Hemen her akşam birkaç hükûmete yakın kişi, kurum ya da yöneticiyi linç ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödleri koptuğu için şimdilik sessizler” diyerek başladığı yazısında, Halk TV’ye ilgili iddiasını “Düğmeye basılması an meselesi” ifadeleriyle dile getirdi.

Küçük’ün yazısından saatler sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları" iddiasıyla kendisinden istediği bazı televizyon kanallarının kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi.

ALTI TV KANALININ KAYITLARI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Direnişi’ne katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Barım’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK’e yazı yazarak, bazı televizyon yayınlarının kayıtlarını istedi.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" talep edildi.

Bunun üzerine RTÜK’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği belirtildi.

Diploma iptali için gün vermeye başladılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin yandaş medyadan operasyon haberleri geldi. İktidara yakın gazeteciler, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile ilgili gün vermeye ve ilgili bürokratları tehdit etmeye başladı.

TGRT Haber’de katıldığı yayında konuşan AKP’li Şamil Tayyar, ‘‘İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi gözüküyor’’ yorumunu yaptı.

Yandaş yazar Cem Küçük, “Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor” dedi.

Bir başka yandaş kalem Hadi Özışık, “Diplomasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın talep ettiği bilgileri göndermeyip savsaklayanlar hakkında resen soruşturma başlatılacak” diye konuştu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “Raporun en geç pazartesi fakülteye gönderileceği ve fakültenin diplomayı iptal edeceği söyleniyor” ifadeleri kullandı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde ise Siyasi yasak istemiyle hakkında 5 dava açılan ve 27 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişle İstanbul Üniversite’si işletme fakültesinden aldığı diplomasının iptal edilmesi an meselesi’’ ifadeleri yer aldı.

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İKTİDARI GEZİ KORKUSU SARDI

Altı televizyonun kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ‘‘Saray rejimi iktidarını sürdürebilmek için müflis tüccar gibi geçmiş defterleri karıştırıp, suç yaratmaya çalışıyor. Diploma kumpasının benzeri, Gezi Direnişi bahanesiyle televizyon kanalları için de kurulmaya çalışılıyor’’ dedi.