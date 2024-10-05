Önce yangın, şimdi kamulaştırma

İlayda SORKU

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu kamulaştırmalardan en dikkat çekeni ise Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesinde yaşandı.

Bölgede, Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon’un Türkiye kolu EN 2 Rüzgâr Enerjisi Yatırım A.Ş. tarafından Arturna rüzgar enerjisi santralı (RES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bodrum ve Milas ilçelerinde, 2021 yılında gerçekleşen orman yangınlarında yanan alanların bir kısmının içinde bulunduğu bölgeye şirket tarafından 45 türbinli RES projesi yapılması için harekete geçildi. Yangından sonra köylülerin zeytincilik, arıcılık ve hayvancılık yaptığı tapulu arazilerine şerh kondu.

PEŞKEŞE İZİN YOK

Yapılmak istenen proje alanı ise orman, tarım alanları ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde kalıyor. Proje alanının çevresinde Güvercinlik Tabiat Parkı, Sırtlandağı Halepçamı Tabiat Parkı ve Metruk Tuzlası bulunuyor. Şirket iki ayrı olarak projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sundu. Bakanlık projeler için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında haziran ve temmuz aylarında ÇED olumlu kararları verdi. Yapılmak istenen projelerin toplam bedeli 1 milyar 757 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

Mazı Muhtarı Müjdat Yakar, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Biz bu projeyi istemiyoruz. Zorla köylünün malını elinden alıyorlar. Burası bizim. Biz bu projenin halkın katılım toplantılarını yaptırmadık. Davalar açtık. Dava süreçlerimiz devam ediyor. Halkı dinlemeden, hukuk kararını vermeden böyle bir karar çıktı. Bunu kabul etmiyoruz. Bu konuda eylemler yapacağız. Yaşam alanımızın şirketlere peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Şu anda kendi tarım arazilerimize biz giremiyoruz. Şirketler giriyor. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu. Acele kamulaştırmalarda bir karar da Sabancı Holding için alındı. Holdinge bağlı Enerjisa şirketi İzmir, Balıkesir ve Manisa’da hayata geçirmek istediği RES projesi için harekete geçti. İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Soma ilçelerinde proje için de acele kamulaştırma kararı verildi. Şirket proje kapsamında toplam 60 türbin dikecek. Proje alanı tarım, mera ve ormanlık alanları kapsıyor. Proje bedeli de 630 milyon TL olarak açıklandı.