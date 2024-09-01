Önce yangınlar şimdi de iktidar

İlayda SORKU

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararı ile İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Mahallesi’nde bulunan 375 hektarlık alanın orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Karar, “İzmir İli Bayraklı İlçesinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir” denilerek duyuruldu.

Orman sınırı dışına çıkarılan alanların İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesine komşu olan, 2020’deki depremin ardından ormanlık alan statüsünün kaldırılması mahkemece iptal edilen, şimdi yeniden Erdoğan’ın kararı ile ormanlık alan statüsünden çıkarılan ormanlık alanlar olduğu da iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE DENENDİ

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl -Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir aynı alanların daha önce de ormanlık alan statüsü dışına çıkarılmaya çalışıldığını kaydetti. Aykut Akdemir, konuya ilişkin BirGün’e şunları söyledi: “O zaman Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu arada bölge yapılaşmaya açıldı. TOKİ, Şehir Hastanesi’nin de bulunduğu o bölgeye yaklaşık 3 bin konut yaptı. Şimdi yürütme durdurma kararı verilmiş alan tekrar orman sınırları dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Yapılaşma zaten gerçekleşmişti, şimdi yasaya uyduruyorlar.”

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GENİŞ BİR YELPAZEDE SATIŞ

Kamuya ait ne var ne yoksa satan AKP, hızını alamıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 747 arsayı daha satışa çıkardı. İstanbul’da 71, Ankara’da 138, Adana’da 34, Muğla’da 41 ve Mersin’de 76 arsa satışa açılacak arsalar arasında sanayi bölgelerinden turizm bölgelerine tarım ile orman alanlarına kadar birçok arsa bulunuyor. Bu alanlar arasında Muğla’daki sazlık-bataklık alanda bulunuyor.