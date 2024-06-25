Önce yatak, sonra yaşam mücadelesi

Rabia Deniz Güngör

Bursa’da hastalar, yoğun bakım yatak sırası beklerken yaşamını yitiriyor. Çevre illerden hasta kabul eden ilde yoğun bakım yatağı sayısı, ihtiyacı karşılamaktan uzak. Önlem alınmazsa Bursa’yı kriz beklediği vurgulandı.

Türkiye’nin yoğun göç alan kentlerinden Bursa’da sağlık kuruluşlarının yatak sayısı ihtiyacı karşılamıyor. Hasta yoğunluğunu kaldıracak durumda olmayan Bursa’daki kamu hastaneleri, yüzde 100’e yakın kapasiteyle çalışıyor. Hasta yoğunluğu karşısında yetersiz kalan ünitelerde yatak bulunamayınca çaresiz kalan hekimler, durumu kritik olan hastalara yer açmak için, nispeten iyi durumdaki yoğun bakım hastalarını başka ünitelere ya da özel odalara yönlendirmek zorunda kalıyor.

Bursa’da yoğun bakım yatağı sıkıntısının gün geçtikçe arttığına değinen CHP Bursa Milletvekili, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, 21 Haziran akşamı Bursa’da üç hasta için yoğun bakım yatağı bulunamadığını, bir hastanın yoğun bakım yetersizliği nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Uzun yıllardır süren bu sorunu çözmek için Sağlık Bakanlığı’na birçok kez soru önergeleri verdiğini vurgulayan Pala, “Geçen hafta Sayın Bakan Fahrettin Koca ile görüşmemizde bu konu da gündeme geldi, kendisi Ali Osman Sönmez Devlet HastaÖnce yatak, sonra yaşam mücadelesi Bursa’da hastalar, yoğun bakım yatak sırası beklerken yaşamını yitiriyor. Çevre illerden hasta kabul eden ilde yoğun bakım yatağı sayısı, ihtiyacı karşılamaktan uzak. Önlem alınmazsa Bursa’yı kriz beklediği vurgulandı nesi’nin Eylül’de açılmasının planlandığını, sorunun büyük ölçüde çözüleceğini söyledi. Söz konusu hastane açılsa bile, başta Çekirge Devlet Hastanesi olmak üzere hiçbir devlet hastanesinin kapatılmaması gerekir. Aksi halde, Bursa’daki hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı sıkıntısı sürer gider” ifadelerini kullandı.

YATAKLAR YETERSİZ

Sağlık Bakanlığı’nın son yayınladığı 2022 istatistiklerine göre; Bursa’da 10 bin kişiye 4,8 oranında yoğun bakım yatağı düşüyor. Türkiye’nin dördüncü büyük kenti Bursa’da hastane sayısı 42, yoğun bakım yatak sayısı ise 1542 iken, Adana’da yoğun bakım yatak sayısı 1643, İzmir’de 2231, Ankara’da ise 4229. Türkiye’de 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 30,7, yoğun bakım yatak sayısı ise 5,7 oranında. Bursa Çanakkale, Yalova, Bilecik gibi çevre illere de sağlık hizmeti sunmak zorunda olmasına rağmen yoğun bakım yatağı açısından Türkiye ortalamasının gerisinde. Sağlıkta dönüşümün bir parçası olarak inşaat firmalarına özel ayrıcalıkların tanındığı, “Yap-İşlet-Devret” modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 1071 yatak kapasitesine sahip Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatılması kronikleşen sorunun sebeplerinden biri. Çocuk, kadın doğum ve onkoloji alanında hizmet vermek üzere 950 yatak kapasiteli olarak planlanan Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin 2019 yılından bu yana açılamamasının da önemli bir etkisi bulunuyor.

SORUN DERİNLEŞİYOR

Uygulanan yanlış sağlık politikalarıyla yalnızca yoğun bakım değil, ayaktan tedavi hizmetlerinde de sorun yaşandığını belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dışında, tüm Bursa’ya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere üç hastanenin hizmet verdiğini, devlet hastanelerinin ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak olduğunu vurguladı. Dr. Binbaş, “Bursa’nın kronik sorunu her geçen gün daha da derinleşiyor. Önlem alınmazsa, Bursa’yı büyük bir kriz bekliyor” açıklamasını yaptı.