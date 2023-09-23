Önce yılan soktu, sonra hastaneye giderken kaza yaptı

Şırnak’ta işlettiği fırına odun atarken yılan tarafından sokulan Ali Bayar, hastaneye giderken aracıyla kaza yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ajans Haberleri 23.09.2023 23:07 Giriş: 23.09.2023 23:07

Güncelleme: 23.09.2023 23:07 Kaynak: İHA

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