Önce zam sonra indirim: Bir sigara grubu fiyatları geri çekti
Bir sigara grubu, diğer firmalara oranla daha fazla zam yaptığı için tepki çekmesinin ardından sigara fiyatlarında değişikliğe gitti. Önceki gün sigara fiyatlarına 10 TL zam yapan JTI grubu, 6 TL indirim yaptı.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artan ÖTV tutarlarının ardından sigara, alkol ve benzinde zamlar peş peşe açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI marka sigaralara10 TL zam geldiğini duyurmuştu.
Ancak, geçtiğimiz günlerde zam açıklayan JTI grubu, duyurduğu yeni fiyat listesiyle indirime gitti. Diğer sigara firmalarına oranla daha fazla zam yaptığı için tepki çeken JTI grubu, ürünlerine 6 TL indirim yaptı.
Yeni listeyi sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, "PM'nin fiyatı düşük açıklamasının ardından JTI fiyatları geri çekti, indirimli sigara fiyatı yarın itibari ile geçerli" diye yazdı.
Pm nin fiyatı düşük açıklamasının ardından JTI fiyatları geri çekt indirimli sigar fiyatı yarın itibari ile geçerli. pic.twitter.com/3D6Sr7x9Dh— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 5, 2024
JTI grubunun ardından PM grubu sigara markaları da zamlanmıştı.