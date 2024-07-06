Önce zam sonra indirim: Bir sigara grubu fiyatları geri çekti

Bir sigara grubu, diğer firmalara oranla daha fazla zam yaptığı için tepki çekmesinin ardından sigara fiyatlarında değişikliğe gitti. Önceki gün sigara fiyatlarına 10 TL zam yapan JTI grubu, 6 TL indirim yaptı.

Ekonomi 06.07.2024 08:21 Giriş: 06.07.2024 08:21

Güncelleme: 06.07.2024 08:37 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Pixabay