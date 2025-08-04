Önce zam, sonra üretim

Bilge Su YILDIRIM

Amasya Merzifon’da faaliyet gösteren GM Teknik Cam’da işçiler, 17 Temmuz’dan bu yana grevde. Toplu iş sözleşmesi (TİS) masasında işverenle anlaşmanın sağlanamaması üzere greve çıkan Kristal-İş, Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası (Kristal-İş) üyesi işçilerin talebi, bir an önce TİS’in imzalanması. Buna karşılık işveren, sendikanın sunduğu tekliflerin kendi tekliflerine oldukça yakın olmasına rağmen TİS’i imzalamamasına karşın grevi de kırmaya çalışıyor

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan, süreçle ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. 10 oturum süren TİS görüşmelerinde işverenin hiçbir şekilde uzlaşıya açık bir tutum sergilemediğini belirten Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz GM Teknik Cam’da yetki belgesini daha yeni, 2024’te alabildik. Dolayısıyla pazarlık masasına oturduğumuz sözleşme, fabrikada imzalanacak ilk sözleşme olacaktı. Aynı şekilde bölge genelinde de ilk defa bir sendikal faaliyet, pazarlık masasına oturacak aşamaya gelmişti. Biz, üyelerimizle birlikte, bölgedeki bu durumu da gözeterek, diğer işyerlerindeki maaşların ortalamasına yakın, işveren açısından da oldukça ‘kabul edilebilir’ tekliflerle masaya gittik. Sosyal haklar, yan haklar gibi hususları bile sözleşmenin kapsadığı ikinci yıla yansıttık. Talebimiz de şu oldu, 31 bin lira brüt maaş. İşverenin kabul etmediği ve hatta uğruna üretimin durmasını göze aldığı teklif bu aslında. Bunu bile işçiye çok gördüler. Karşımıza 30 bin lira teklif koydular. Bin liralık bir esneme payı bile göstermedi işveren. Birinci yılda 10 günlük izin talep ettik, karşımıza 7 gün koydular. İkinci yılda 25 gün dedik, 21 dediler. Şimdi de grev kırıcılık yapıyorlar.”

EMEK İÇİN MÜCADELE

Kristal-İş GM Teknik Cam İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Şahin de kararlı olduklarını vurguladı: “Vazgeçmeyi düşünmüyoruz. İşveren içeriye fabrikada çalışmayan birini ‘danışman’ adı altında sokup üretim yaptırıyor. Yine de moralimiz yerinde. Taleplerimizi karşılayan bir sözleşme imzalanana dek fabrikadan içeri adım da atmayacağız.”

Diğer işyeri temsilcisi Ramazan Çağlı ise şunları söyledi: “Grevi kırmak için fabrikaya soktukları usta sabah 8’de geliyor akşam 8’de çıkıyor. Grevin kırılması moralimizi bozsa da kararlıyız biz. Bu bizim hak, alın teri mücadelemiz.”