Öncekinden kötü, sonrakinden iyi bir yıl

Engin SOLAKOĞLU

2025 yılına damgasını vuran kişi hiç tartışmasız ocak ayında görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump. Dünyanın hegemonik gücü ABD’nin Başkanı damga vurmayacak da kim vuracak denilebilir. Yalnız, Kamala Harris Başkan olsaydı bu nitelemeyi aynı rahatlıkla yapabilir miydik, emin değilim.

Trump hastalıklı bir kişilik. Bir yandan da aslında hastalıklı bir yapı olan ABD’nin başında sırıtmıyor. Aksine Trump’a bakınca gerçek Amerika’yı görüyorsunuz.

İkinci Trump döneminin ilk yılı dolmadan ABD İran, İrak, Nijerya, Somali, Suriye, Yemen gibi ülkelere doğrudan saldırılar gerçekleştirdi. Venezuela açıklarında terör ve korsanlık faaliyeti yürütüyor. Dünyanın en güçlü donanmasından uçak gemili bir filo, savaş uçakları ve on binlerce asker balıkçıları öldürüyor, petrol tankerlerine çıkıp mallarına çöküyor. Benzer eylemler Kolombiya açıklarında da yaşanıyor.

Trump’ın bu saldırganlığı önceki ABD politikalarından biraz farklı. Çocuk tecavüzü organizatörü Epstein’in yakın dostu New Yorklu emlakçı “demokrasi, özgürlük, insan hakları” gibi söylemlere nadiren başvuruyor. Vicdanı olmadığı gibi, bundan gurur da duyuyor. Demokrat Partili başkanlar gibi numara yapmıyor.

Yalan söyleme konusunda da herhangi bir çekinceye sahip değil. Yaptıklarından da, söylediklerinden de utanmıyor. Eski deyimle müdanası yok. “Grönland bize lazım, Venezuela petrolleri zaten ABD şirketlerinindi” filan deyip istiyor. İşin en kötü yanı, dünyada bunu engelleme güç ve niyetine sahip bir rakibi yok.

Yeri gelmişken söyleyeyim. Dünya aslında çok kutuplu filan değil. Bir ülkenin kutup olması için SSCB gibi alternatif bir düzen önerisi taşıması, bunu savunması gerek. Çin Halk Cumhuriyeti, ABD’nin ticari rakibi ama diplomatik, siyasi ve ideolojik anlamda alternatif önermiyor.

TRUMP YALNIZ DEĞİLDİ

2025 yılı gerçekten dehşet verici bir yıldı ve Trump’ın ABD başkanlığının bunda çok önemli bir payı var. Ama Trump yalnız değil. ABD’nin Ortadoğu’daki haydutluk ileri karakolu İsrail ve yolsuz Başbakanı Netanyahu da halklara dehşet saçmak konusunda geri kalmıyor.

1948’de başlayan ama 2023 yılından itibaren hız kazanan İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırımı 2025’te neredeyse dünyadaki bütün devletler tarafından fiilen meşrulaştırıldı. İsrail milyarlarca insanın gözlerinin önünde Filistinli çocukları diri diri yaktı, bebekleri katletti, hastaneleri bombaladı. Siyonist rejim salt Gazze’de değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Müslüman, Hristiyan demeden Filistinlileri evlerinden, topraklarından, canlarından etti.

Halklar direnirken devletler Trump Planı adı verilen Filistin direnişini imha planına ya destek verdiler ya da sessiz kaldılar. BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan ilgili oylamada ne Rusya ne de Çin veto kartını kullanmadı. Erdoğan Türkiye’si başta olmak üzere bölge rejimleri de Trump’ı alkışladılar.

Trump yönetimi 2025 yılında II. Dünya Savaşı sonrası dönemin ürünü uluslararası kurum, kuruluşlar ve hukuka adeta savaş açtı. Trump’ın ABD içinde adeta bir SS gücü gibi kullandığı Göçmen Polisi ICE, önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezine baskın yapıp görevlilerini sınır dışı etse şaşırmayacak hale geldik.

Başkan Trump, soykırımcı İsrail’i kovuşturan, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargıç ve savcılarına bir dizi yaptırım getirdi. Keza BM Filistin Özel Temsilcisi Francesca Albanese’nin BM’nin merkezinin bulunduğu ABD’ye girişini yasakladı.

Trump ve İsrail’in kötülüklerinin bizi en çok ilgilendiren odağı ise elbette Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi. ABD’nin bölgede İsrail’e ve uluslararası sermayeye daha fazla alan açacak bir tasarım peşinde olduğu bir sır değil.

SIRADA İRAN VAR

Bu tasarım doğrultusunda, 13 yıllık kolektif bir emperyalist çaba sonucunda devletsiz bırakılan Suriye çökertildi. Lübnan yeni bir iç savaşın eşiğinde. Irak yıllardır ince bir ip üzerinde varlığını sürdürüyor. İran’ın bir sonraki hedefi oluşturduğu da açık. Zaten bunu ABD de İsrail de gizlemiyorlar. Yılın son günlerinde Netanyahu’nun Washington ziyaretinde Trump’tan yeni bir saldırı için onay ve destek istemesi bekleniyordu.

Yanı başımızda savaşlarla geçen 2025 yılında İran, İsrail ve ABD’nin yoğun saldırılarının hedefi oldu. Rejimi hakkında ne düşünürsek düşünelim, birçok bölge ülkesinden farklı olarak İran bu saldırılara kapasitesi ölçüsünde karşılık verdi. Bir kısmı mezhepçilikten kör olmuş, bir kısmı ise Tebriz’den Turan’a fetih yolculuğu hayali kuran eli değnekli yorumcu tayfasının iddialarının aksine İsrail’e soba borusu, teneke füze filan atmadı. Ağır kayıp verdi ama özellikle süpersonik ve hipersonik füzeleriyle İsrail fena halde canını yaktı. Emperyalizmin ve sömürgeciliğin bölgedeki kan dökücü uzantısı İsrail’i savunmak için ABD’nin deniz ve hava güçleri, İngiltere’nin Kıbrıs üsleri ve Fransa’nın uçaklarının devreye girmeleri de yetmedi. Sonuçta beş katmanlı ve aşılmaz olduğu söylenen savunma kalkanı kevgire döndü. Zaman geçince unutturuluyor ama İran-İsrail savaşında ateşkes talebi İran’dan değil İsrail’den geldi.

İran 2026’da da hedefte olacak. Rejimin kaderi ise bir ölçüde halkını kazanabilmesine bir ölçüde de Rusya ve Çin’nin desteğinin söylemden somut eyleme dönüşmesine bağlı.

MALUMUN İLAMI

ABD’nin bu yılın sonunda açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi yılın bir başka önemli gelişmesiydi. Belge aslında Trump yönetiminin göreve geldiğinden bu yana sürdürdüğü politikaların bir çerçevesini çiziyor, bolca slogan kullanılarak bir anlamda “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” mesajı veriyordu.

19 yüzyılın Monroe Doktrini’nin Trump versiyonu olarak da adlandırılan belgede Batı yarımkürede ABD hâkimiyetinin tesisine öncelik veriliyor. Bunun pratikteki uygulamasını esasen eylül ayından beri Venezuela’da görmeye başlamıştık. Trump ve suç ortakları Venezuela’da rejimi değiştirip ülkenin kaynaklarına çökmek için fırsat kolluyorlar. Kıtanın tamamı da hedefte de. Meksika’nın toprak bütünlüğünün dahi güvencede olmadığını söylesek abartmış olmayız.

Bu noktada çuvaldızı Trump ABD’sine batırırken “Batı” denen toplamın önemli bir kısmını oluşturan Avrupa’ya da sağlam bir mıh çakmak gerekiyor. Trump yönetiminin zorbalık siyasetini görünüşte “ayıplayan” sözde medeni Avrupa, aslında o politikaların sinsi bekçiliğini yürütmekten de geri durmuyor. Trump’ın Venezuela konusundaki edepsizliği, seçimlerle oturamadığı koltuğa ABD’nin bomba ve mermileriyle oturmayı hayal eden bir kompradora, yani Maria Machado’ya Nobel Barış Ödülü veren Norveç Nobel Komitesi’nin ahlaksızlığıyla eşdeğer.

ASKERİLEŞEN AVRUPA

Küresel rekabette geri kalan Avrupa’nın Ukrayna-Rusya Savaşı’nı bahane ederek ekonomisini askerileştirmesi ise bu yılın öne çıkan bir başka olgusu. Rusya’yla savaş için tarih veriliyor, Avrupa halkı savaş için fedakarlığa davet ediliyor. ABD’nin Rusya’yla savaşı öncelik haline getirdiği Biden döneminde yaşansa pek de yadırgamayacağımız bu görüntüyü, Trump’ın Rusya’yı Çin’e karşı yanına çekmeye yönelik olduğu söylenen “hemen barış” yaklaşımıyla aynı döneme denk gelince anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz.

Benim iyimser tahminim Avrupa’nın sürece oynadığı. Daha açık bir deyişle sermayenin düşen kâr hadlerini telafi etmek için kaynakları silah endüstrisine kaydırdığı, bunu meşru göstermek için ise parasını cebinden çaldığı Avrupa halklarını bir savaş senaryosuna ikna etmeye çalıştığı. Yoksa Avrupa’nın ABD’siz savaşa girme olanağı yok. Rusya’nın konvansiyonel gücü çok yüksek olduğu için değil, Putin böyle bir durumda nükleer düğmeye basacağını açıkça söylediği için.

Aynı Avrupa’nın İsrail’in yürüttüğü soykırım konusunda halklarının içten ve yoğun tepkisine rağmen Siyonist rejime nasıl destek verdiğini de gördük bu yıl. İspanya ve İrlanda gibi istisnalar dışında Avrupa bu konuda gerçek yüzünü gösterdi. Almanya’da kefiye takanlar, Filistin sözcüğünü telaffuz edenler ölçüsüz polis şiddetine maruz kaldılar. Aynı çerçevede “demokrasinin beşiği” İngiltere’deki sözde solcu İşçi Partisi hükümetinin Filistin halkıyla dayanışmak isteyen kendi yurttaşlarına reva gördüğü insanlık ve hukuk dışı muamelenin de tanığı olduk.

2025 çeşitli ülkelerde çoğunluğu gençlerden oluşan ve biraz da yanıltıcı bir genellemeyle “Z kuşağı” diye adlandırılan kitlelerin iktidar değişimi talebiyle sokağa çıktıkları bir yıl oldu. İlk başta “Ne güzel isyan ediyorlar” diye hayranlıkla bakılan eylemlerin sonucu iktidarın bir oligarşiden diğer bir oligarşiye devredilmesi oldu. İlk aklıma gelen örnekler Nepal ve Madagaskar. Bu da bir program, örgüt ve ideolojiden yoksun iktidar değiştirme girişimlerinin akıbeti hakkında bize net bir fikir verdi.

DİZAYN TÜRKİYE’YE UZANDI

Kimi çevreler Türkiye sanki başka bir gezegendeymiş gibi analizler yapsalar da 2025 yılında dünyadaki ana eğilimler Türkiye’yi de yakından etkiledi. ABD’nin halkları, ulus devletleri hedef alan sermaye dostu Ortadoğu tasarımının Türkiye’ye uzanmadığını savunmaya çalışanları kendi adıma ibretle ve biraz da acıyarak izledim.

ABD’nin bütün dünyada emperyalist, Filistin’de soykırımcı, Irak’ta, Suriye’de katil olduğunda hemfikir olanlar, iş Türkiye’ye gelince garip bir körlük sendromuna maruz kaldılar. ABD’nin ve İngiltere’nin açık desteğiyle başlatılan, ümmetli, aşiretli, Osmanlı şerbetli katkılarla Cumhuriyet’i dönüştürme süreci aslında iyiliğimiz içindi. Barış sözcüğü önündeki betimleyiciden ayrıştırılarak kutsanınca ortaya böyle garabetler çıkıyor tabii. Oysa tarihte örnekleri var. Pax Romana dediğimizde, Roma döneminde bütün hakların kardeşçe ve barış içinde yaşadığını değil, tamamının Roma’nın zulüm ve sömürüsüne tabi olduğunu anlayabiliyoruz. Pax Brittanica’nın da, Pax Ottomana’nın da bundan farkı olmamış. Pax Americana neden farklı olsun?

DÖRT YANI SAVAŞLARLA ÇEVRİLİ

Türkiye’nin sorunları ne yazık ki bununla sınırlı değil. Kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı salt jeopolitik değil, ekolojik açıdan da Türkiye halkı için büyük bir tehdit haline geldi bu yıl. Doğal hayatın ince bir çizgide durduğu Karadeniz’de devam eden yük gemilerine yönelik saldırıların bir çevre felaketine dönüşmesi an meselesi. AKP iktidarı NATO’nun kışkırttığı bu tehlikeli savaş türüne Brüksel’de onay veriyor. Ankara’ya döndüğünde ise Rusya ve Ukrayna Büyükelçilerine uyarıda bulunuyor. Böyle bir gariplik!

Türkiye halkının karşı karşıya bulunduğu tehditlerin bir de hava savunmasıyla bağlantılı boyutu var. Bu da yılın son günlerinde kendini anımsattı. Gökten üç dron düştü. Daha doğrusu biri düşürüldü, birini bir çoban, diğerini köy muhtarı buldu. Libya Genelkurmay Başkanı’nın uçağının Ankara üzerinde düşmesi de bir dizi spekülasyona yol açtı.

Aynı kapsamda S400 füzeleri yeniden gündeme taşındı. Rusya’dan alınabilen tek bataryanın iadesi konuşuluyor. Alınan tek bataryanın zaten 780 bin km2’lik ülkeyi savunması mümkün değildi. S400 alımını “stratejik özerklik, emperyalizm karşıtı eylem, bağımsızlık” filan diye yorumlayanlar fena halde yanıldılar. Şimdi “Geri verirsek Rusya çok kızar” diyenler de yanılıyorlar. Nitekim Rusya bunu Kremlin Sözcüsü Peskov’un ağzından dile getirdi. Öyle yamalı bohça gibi hava savunma sistemi olmaz. Savaş her yanımızı sarmış ve yeni savaşlar için geriye sayılırken bu konuya ciddi ve kapsamlı yaklaşmak gerekiyor.

Halkı açlığa mahkûm eden AKP/MHP ortaklığının ABD ve NATO’ya bağlılık gösterileri yapmak, burada yitirdiği meşruiyetin kırıntılarını Washington’da ve Brüksel’de aramak dışında bir seçeneği yoktu. Bu da 2025 yılında Türkiye açısından en büyük tehdidi oluşturdu. Bunun önümüzdeki yıl değişeceğine dair bir işaret de ufukta görünmüyor.