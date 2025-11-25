Öncelik demokratikleşme

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine katılmayan CHP yeni döneme ilişkin stratejisini de belirledi. CHP, "Öncelik demokratikleşme adımlarında olmalı" diyecek.

CHP’nin İmralı'ya gitmeme kararı, çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, CHP’nin kararının ardından "Tarih sorumluluk alanları ve almayanları yazacaktır" ifadelerini kullandı. DEM Partili kurmayın sözleri, “CHP’ye tepki” olarak yorumlanırken CHP, diğer bazı partilerin temsilcileri tarafından da “Sorumluluktan kaçmak” ile suçlandı.

CHP ise “Komisyonda kalmaya devam edeceğiz” diyerek sürecin İmralı gündemine sıkıştırılmasına tepki gösterdi. CHP’nin, “Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkar etmeyen tek parti olduğunun" altını çizen CHP’liler, “İmralı kararı nedeniyle partimize haksızlık yapılmasına izin vermeyiz. Muhalefete muhalefet etmez ama çözümden yana samimi olanlara bunu defalarca anlatırız” dedi.

BEKLENEN ADIMLAR

CHP kurmayları, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı sonrası gerçekleştireceği çalışmalarda izlenecek yol haritasıyla ilgili de bilgi paylaştı. CHP’nin, “Kürt sorununun çözümü” için demokratikleşme adımları atılması yönünde komisyona baskı oluşturacağı bildirildi. Bu kapsamda CHP, komisyondan öncelikle şu adımları atmasını bekliyor:

• Kayyum uygulamasına son verilmesi.

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması.

• Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü.

• Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması

• Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı

• Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

• Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması.