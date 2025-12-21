Öncelik Maduro iktidarını devirmek

Trump’ın ikinci başkanlık dönemiyle ABD, küresel hegemonya hedefinden vazgeçerken Dışişleri Bakanı Rubio, Washington’ın yeni emperyalist çıkarlarını önceleyen vizyonunu net biçimde ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da 2025 yılsonu değerlendirmesinde ülkesinin daha güçlü bir politika oluşturmayı ve bunun için net öncelikler belirlenmesi gerektiğini söyledi. Rubio, dış politikanın merkezinde “ABD’nin ulusal çıkarlarının olacağını” söyledi.

ÇIKARLAR ÖNCELİKLİ

Bunun “küresel meseleleri göz ardı etmek anlamına gelmediğini” savunan Rubio, “Kaynaklarımız sınırlı” dedi. Önceliklerin belirlenmesinin kritik önemde olduğunu söyleyen ABD’li bakan, “ulusal çıkar kavramının dış politikada kaybedildiğini” savundu.

Rubio, ABD çıkarlarına “Batı Yarımküre’den” gelen en büyük tehdidin “uluslararası terörist suç çeteleri” olduğunu savundu. Rubio, önceliklerinin yarımküreye “güvenlik ve istikrar getirmek” olduğunu savundu.

Trump, yönetimi, aralık ayı başında yayımladığı 2025 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi (NSS) ile ABD’nin küresel hegemonya hedefinden keskin bir dönüş yaparak “Batı Yarımküre” olarak tanımladığı tüm Amerika kıtasında üstünlüğünü yeniden tesis edeceğini ilan etmişti. ABD’nin “güvenlik ve refahı için Batı Yarımkürede rakipsiz olması gerektiği” belirtilen belge, Venezuela’ya yönelik baskının arttığı bir dönemde açıklanmıştı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Bölgedeki birçok ülkenin kendileriyle işbirliği yaptığını savunan Rubio, “Bizle işbirliği yapmayan tek yer var, o da Venezuela’daki gayrimeşru rejim” dedi. “Sadece bizimle işbirliği yapmamakla kalmıyorlar, aynı zamanda terörist suç çeteleriyle açıkça işbirliği yapıyorlar” diyen Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin “Hizbullah ve İran’ı topraklarına davet ettiğini” iddiasında bulundu.

Rubio, Caracas yönetiminin “ABD’nin ulusal çıkarlarını açıkça tehdit ettiğini” savunarak bunu engellemek için “güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini” vurguladı. “Venezuela rejiminin mevcut statükosunun ABD için kabul edilemez olduğu açık” diyen Rubio, “Amacımız bu dinamiği değiştirmek” sözleriyle bölgede emperyalist müdahaleciliğin artacağı mesajını verdi.

ABLUKA SÜRÜYOR

Rubio’nun yorumları, ABD’nin Venezuela çevresinde askeri yığınağı ile uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıları devam ederken geldi. Caracas yönetimi ise ABD’nin güç kullanarak Maduro’yu devirmeye çalıştığını belirtiyor.

Benzer suçlamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermişti. Trump, Venezuela'ya karşı askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek daha fazla petrol tankerlerine el konulacağına işaret etmişti.

Venezuela lideri Maduro’nun “güvenilmez” biri olduğunu savunan ABD’li Bakan, “Venezuela ile daha fazla görüşmenin faydasız olacağını” söyledi.

Rubio, Rusya'nın Venezuela'daki rolünün sorulması üzerine, “Venezuela konusunda Rusya ile gerginliğin tırmanmasından endişe duymuyoruz. Onların Maduro rejimine retorik destek vereceğini her zaman bekledik. Bence şu an odaklandıkları alan Ukrayna meselesi” yorumunu yaptı.

‘BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL’

Miami’de ABD’li ve Rus yetkililerin yapacağı görüşme öncesi Ukrayna Savaşı’na ilişkin konuşan Rubio, “Trump yönetiminin iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşma için çalıştığını, ancak Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşmasına zorlamayacaklarını” söyledi. Ukrayna Savaşı’nın “Washington için “en yüksek önceliklerden olmadığını” kaydeden Rubio, “Bu bizim savaşımız değil. Bu başka kıtada yaşanan bir savaş” dedi. Öte yandan Rubio, “Sadece ABD, Ukrayna’da barış getirebilir” diye konuştu.

AVRUPA’YA MESAJ

Trump yönetimindeki ABD’nin dış politikada değişen yönelimi, Batı ittifakındaki çatlağı net şekilde ortaya koyarken Rubio, “NATO, ABD’nin güvenlik stratejisinin merkezinde olmaya devam ediyor” dedi. “Rus tehlikesine” karşı Avrupa’da savaş hazırlıkları sürerken Rubio, “NATO müttefiklerinden tek isteklerinin askeri harcamaları artırmaları olduğunu” söyledi.

GAZZE MESAJI

Rubio, Gazze’de kalıcı bir barışın “ancak Hamas’ın silahsızlandırılmasıyla mümkün olacağını” söyledi. Ateşkesin birinci aşamasının tam olarak uygulanmasının, ikinci ve üçüncü aşamaya geçiş sürecinin önünü açacağına değinen Rubio, Gazze’de kurulacak “Uluslararası İstikrar Gücü’ne” (ISF) birçok ülkenin katılmak istemesinin “umut verici” olduğunu söyledi.

ABD yönetimi, ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için Mısır, Katar ve Türkiye’den arabulucularla görüşmeler yapıyor. İsrail’in defalarca ihlal ettiği ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim’den bu yana Gazz’de 400’e yakın kişi öldürüldü. İsrail, bölgeye yardım girişlerini kısıtlamayı da sürdürüyor.

***

BAŞKANIN YAKINLARINA YENİ YAPTIRIMLAR

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aile üyelerinin de dahil olduğu 7 kişiye daha yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yaptırımlar, 11 Aralık’ta yaptırım listesine alınan Maduro’nun yeğeni Carlos Erik Malpica Flores ve Maduro hükümeti ile ilişkili olduğu belirtilen Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano’nun aile üyelerini hedef alıyor.