Öncelik otopark değil, koruma planı

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’ün imar planı sorunu çözüm beklerken, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı avukat Ahmet Metin Genç’in otopark alanı ve ring sistemi yapacağı açıklaması tepki çekti. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen “Uzungöl de bir trafik sorunu var mı? Evet var. Ama trafik sorunundan önce burada önem arz eden daha büyük bir sorun var. 1960 yılında belediye olduğumuz günden beri imar planımız yok’’ dedi.

Özen, Genç’in yaptığı açıklamayı ‘‘popülist’’ olarak değerlendirdi. Özen ‘‘Ahmet Metin Genç’in büyükşehir belediyesinde ilk yılı. Uzungöl’ün imar sorununu çözerseniz trafik sorununu da çözmüş olursunuz. Ama trafiği rahatlatmak için popülerist bir açıklama ile Uzungöl’ü ring sistemine sokup girişine otopark yapacağız derseniz bu altı boş bir açıklama olur’’ diye tepki gösterdi.

Abdullah Özen

CİDDİ SONUÇLARI OLUR

Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlık, halk ile fikir alışverişinde bulunmadan yapılan her projenin geriye dönüşü imkansız sonuçlara yol açacağına dikkat çeken Özen, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Bu açıklamaya bizler de şunları söyleyebiliriz. Uzungöl’e ringi sadece büyük otobüsler için yapabilirsiniz. Otobüs ile gelen turistleri ring sistemi ile taşıyabilirsiniz. Uzungöl’de yaşayan insanlar var. Uzungöl’den yukarıda olan köy ve köylülerimiz var. Uzungöl’de merkez haricinde işletmeler ve gezilebilecek olan yerler var. Hangi araçlar bu otoparka, alınacak hangileri alınmayacak gibi detaylı bir açıklama yapmadan, Uzungöl’deki işletmecilerimizi, muhtarlığımızı ve stk temsilcilerini bilgilendirmeden böyle bir projeyi açıklamanız ortak akıldan uzak hareket ettiğinizi gösterir. Fikirlerimizi kendisi ile paylaşmak istesek de başkan bizlere randevu vermemeye devam etmektedir.

Uzungöl’ün öncelikli sorunu koruma imar planıdır. İmar sorunu içinde 3 yıldan beridir hem hukuki hem de sosyal sorumluluğumuz gereği bizler üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Uzungöl’de park sorunundan ziyade parklama sorunu vardır. Çoğunluğu yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl’de hatalı parklama yapan araçları zabıta trafik birimi veya jandarma trafik birimi çekicisi ile çekerse, ukome kararları uygulanır ise ve tabelalandırmalar eksiksiz yapılır ise kimse gelişigüzel aracını Uzungöl’de parklamaz. Gelişi güzel nerede bir boşluk görür ise oralara park ediyor. Bunlar haricinde büyük otobüsleri Uzungöl’e sokmadığınızda trafiğin akışkanlığını sağlamış olursunuz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Uzungöl ziyaretinden sonra bizler üzerimize düşeni yaptık ve google maps üzerinden Ankara’da masa başında çizilen imar planındaki hataları düzeltip, taleplerimizi eklediğimiz planı düzelterek Çaykara Belediyesi’ne teslim ettik. 2 yıldan beri Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok’un o planı bakanlığa göndermesini bekliyoruz. Murat Kurum da randevu vermemeye devam etmektedir. Bu randevulere cevap verilmediği sürece, Uzungöl’ün sorunları Uzungöllülerden dinlenilmediği sürece Uzungöl’ü olumsuz yönde konuşmaya devam edeceğiz.’’