Öncelik rejimi göndermek olmalı

POLİTİKA SERVİSİ

ABD ve İsrail ekseninde gelişen Ortadoğu politikalarına sırtını dayayan Saray yönetimi, geleceğini bölgesel gelişmelerde arıyor. İktidar bloku ülkenin temel sorunlarına ise gözünü kulağını kapatmış durumda.

Tek adam rejimi, yitirdiği toplumsal desteği karşısında çareyi baskı politikalarını artırmakta bulurken ülkenin tüm alanlarını ise felakete sürüklemeye devam ediyor.

Ekonomiden, eğitime, sağlıktan toplumsal yaşama kadar Saray’ın en büyük isteklerinden biri de sorunları perde arkasına sürükleyebileceği gündemleri canlı tutabilmek.

Yeni Anayasa tartışmaları, muhalefeti dizayn etmeye yönelik hamleler, ‘çözüm süreci’ başlığı ve ardı ardına süren operasyonlar, hepsi rejim açısından ikili bir görevi yerine getiriyor. Bir yanı ile bu başlıklarla yapılan gelecek hesapları diğer yanıyla halkın yükselen itirazını gölgelemek için kullanılmaya çalışılıyor.

Son zamanlarda yaşananlar bile ülkede verilecek ilk mücadelenin rejimi göndermek üzerine kurulması gerektiğini kanıtlar nitelikte.

YANGINLARIN DOĞRUDAN SORUMLUSU

Saray yönetimi, son olarak ülkenin dört bir tarafına yayılan orman yangınları konusunda nasıl başarılı olduklarını anlatmaya çalışırken Eskişehir’de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün Bursa’da devam eden yangınlarda ise 1 itfaiye görevlisi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yangınlar karşısında alınmayan önlemlerin yanı sıra rejimin rantçı, doğa düşmanı, piyasacı politikaları ise sorunun kaynağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Halk yararına kullanılması gereken kaynakların sermaye gruplarına aktaran, yangın söndürme sistemlerini etkisizleştiren, uçakları bir bir satan, yangın söndürme eğitim kamplarını kapatıp eğitimsiz mevsimlik işçileri ölüme sürükleyen, daha önce yanan alanları özelleştirenler otellere teslim eden rejim günün sonunda hiçbir sorumluluk da üstlenmedi.

YETER Kİ HALK KRİZİ KONUŞMASIN

Rejimin konuşulmasını istemediği en büyük konulardan birisi de ekonomik kriz. Uygulanan neoliberal politikalarla beraber halkı büyük bir yoksulluk ve sefalete sürükleyen rejim, işçi düşmanı politikalarını da sürdürüyor. Muhalefeti sindirmek için yapılan operasyonlarla ülkenin milyar dolarlık rezervlerini gözden çıkaran Saray yönetimi, asgari ücret zammına dair çıt çıkarmazken 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü’nde de işçiyi kaderine terk etti.

Kamu işçisine 2025’in ikinci altı ayı için yüzde 16,67’ye karşılık gelen gerçekleşen enflasyon teklifinden vazgeçen rejim, teklifini son oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevirdi.

Öte yandan neredeyse tüm kamuoyu yoklamalarında birinci sırada çıkan işsizlik ve yoksulluk sorunlarına karşı isyan eden tüm toplumsal kesimler de karşısında rejimin baskı politikalarını buluyor. Ürünleri elinde kalan çiftçiler, açlığa mahkûm edilen emekliler, okurken çalışmak durumunda bırakılan gençler, greve çıkan işçiler hepsi

EĞİTİM DE REJİM İÇİN

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin şaibe iddiaları da rejimin eğitim alanındaki tahribatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınavın gerçekleştiği gün cevapların WhatsApp gruplarında paylaşılmasının ardından ortaya çıkan iddilar, 719 kişinin birinci olmasıyla şiddetlenirken iktidar cephesi yine hiçbir sorumluluk hissetmedi. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in şaibe iddilarına karşı ‘LGS’den pis koku geliyor diyenler CHP’nin Genel Merkezi’nden çıksın’ sözleri de halkın can yakıcı sorunlarının üzerinin nasıl kapatılmak istendiğini gösterdi. İktidarları boyunca tarikat ve cemaat ağlarına eğitimde alan açan, sermaye gruplarını eğitimde hâkim kılan rejim, 23 yıllık tarihlerinde eğitimi kendilerine kadro yetiştirmenin aracı olarak kıldı. Cemaatin verilen sorulardan bugüne kendisine karşı gelen tüm kesimleri ise susturmak istiyor. Laik, bilimsel, demokratik eğitim hakkını dillendiren emek meslek örgütlerinden siyasi partilere üniversite öğrencilerinden liselilere, velilere kadar halk rejimi karşısında buluyor.

Öte yandan rejim tüm bu yaşananları siyasetin yukarısında kurmak istediği gündemlerle geçiştirmeye çalışırken Meclis’te bunun bir başka aracı olarak kullanılıyor. Halkın gündemleri ile ilgili her bir husus AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.