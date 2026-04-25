Öncelikleri beton lobisi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 32 kentte Hazine’ye kayıtlı çok sayıda taşınmazı özelleştirme kapsamına aldı. Aralarında Eskişehir’de uzun yıllar “Hava Hastanesi” olarak hizmet veren ve bugün Yunusemre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası olarak kullanılan 65 bin 810 metrekarelik alan da var.
AKP iktidarının kamu varlıklarını piyasanın kullanımına açan politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak, ülke genelinde 71 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı.
Söz konusu adım sadece Eskişehir’le sınırlı değil. Kentte iki ayrı sağlık alanı daha listeye girerken, Ankara’da iki, İstanbul’da ise üç hastane ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na ait çeşitli araziler de özelleştirme kapsamına alındı.
32 İLDE 71 TAŞINMAZ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), 32 ildeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bir taşınmazın imar planı değişikliğine ilişkin kararlarına onay verildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Urfa, Tekirdağ ve Dersim’de birer taşınmaz özelleştirildi. Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon’da ise ikişer, Adana, Afyon, Elazığ ve Eskişehir’de üçer, Bursa’da 4, Balıkesir’de 5, Samsun’da 6, İstanbul’da 7 ve Ankara’da 8 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.
YOK PAHASINA SATIŞ
Ayrıca, Ankara’nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi’ndeki bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması da kararlaştırıldı.
Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanacak.
HASTANE VE ASM BİNALARI DA VAR
Resmi Gazete’de yayımlanan listede çok sayıda hastane, sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezi binası var. Özelleştirme kapsamına alınan bazı hastane ve Sağlık Bakanlığı arazileri şöyle:
İSTANBUL:
•Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası (Teşvikiye)
•Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Nişantaşı Aile Sağlığı Merkezi
•Pendik Devlet Hastanesi
ANKARA:
•Ankara Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası (Çankaya, Öncebeci Mahallesi)
•Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ESKİŞEHİR:
•Yunusemre Devlet Hastanesi İki Eylül Polikliniği (Hava Hastanesi)
•Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü binası
•Uçucu Sağlığı Eğitim Araştırma Merkezi
6 SAĞLIK TESİSİ BULUNUYORSamsun’da ise 6 sağlık tesisi satışa çıkarıldı. Bu binalar, Gazi Devlet, Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Alaçam ve Ayvacık ilçelerindeki devlet hastaneleri ile Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.
Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin binasının da içinde bulunduğu alan 21 bin 909 metrekare.
Büyük bir bölümü yeşil alan olan parsel imara açılacak. Daha önce millet bahçesi yapılacağı ifade edilen Gazi Devlet Hastanesi’nin bulunduğu özelleştirme kapsamına alınan alanın büyüklüğü ise 31 bin 952 metrekare.
Çarşamba ilçesindeki 3 bin 181 metrekare büyüklüğündeki özelleştirilen parsel üzerinde ise iki bina var. Bunlardan biri eski diş hastanesi binası diğeri ise 2023 yılında inşa edilen ağız ve diş sağlığı merkezi binası.
2 SENE ÖNCE YIKILMIŞTI
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ve 2024 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski devlet hastanesi arazisi de özelleştirildi. Başpınar Mahallesi’nde yer alan alan 4 bin 755 metrekare.