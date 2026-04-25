Öncelikleri beton lobisi

AKP iktidarının kamu varlıklarını piyasanın kullanımına açan politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak, ülke genelinde 71 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı.

Bu listede, Eskişehir’de uzun yıllar “Hava Hastanesi” olarak hizmet veren ve bugün Yunusemre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası olarak kullanılan 65 bin 810 metrekarelik devasa alan da yer alıyor.

Söz konusu adım sadece Eskişehir’le sınırlı değil. Kentte iki ayrı sağlık alanı daha listeye girerken, Ankara’da iki, İstanbul’da ise üç hastane ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na ait çeşitli araziler de özelleştirme kapsamına alındı.

32 İLDE 71 TAŞINMAZ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), 32 ildeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bir taşınmazın imar planı değişikliğine ilişkin kararlarına onay verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Urfa, Tekirdağ ve Dersim’de birer taşınmaz özelleştirildi. Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon’da ise ikişer, Adana, Afyon, Elazığ ve Eskişehir’de üçer, Bursa’da 4, Balıkesir’de 5, Samsun’da 6, İstanbul’da 7 ve Ankara’da 8 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

YOK PAHASINA SATIŞ

Ayrıca, Ankara’nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi’ndeki bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması da kararlaştırıldı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanacak.