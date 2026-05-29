Öncelikleri Kuran kursu!

AKP’li İsmet Yıldırım yönetimindeki Ümraniye Belediyesi’nin son meclis toplantısında alınan kararlar, belediyenin öncelikleri konusunu tartışmaya açtı

Mecliste dört ayrı mahallede 4-6 yaş Kur’an kursu açılması yönünde karar alınırken, İnkılap Mahallesi’ndeki ormanlık alana mescit yapılması da gündeme getirildi.

Yurttaşlar, sosyal destek, güvenli kentleşme ve kamusal hizmet beklerken, belediyenin kaynaklarını ideolojik projelere yöneltmesi “Öncelik ne?” sorusunu sordu.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, bir belediyenin asli görevinin kent yönetmek olduğunu belirterek "Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, altyapıyı geliştirmek, deprem riskine karşı önlem almak, ulaşımı düzenlemek, sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak ve kamusal ihtiyaçlara çözüm üretmektir. Ancak Ümraniye Belediyesi’nin son belediye meclisi kararları, kurumun önceliklerinin artık belediyecilik anlayışından uzaklaştığını açıkça göstermektedir" dedi.

Aynı meclis toplantısında dört ayrı mahallede 4-6 yaş Kur’an kursu açılmasına yönelik kararlar alındığını, ayrıca ormanlık bir alana mescit yapılması da gündeme getirildiğini anımsatan Okuducu, özetle şunları söyledi:

"Tek bir meclis toplantısında bu kadar yoğun biçimde dini içerikli kararların arka arkaya alınması, artık bunun istisnai bir durum değil, sistematik bir yönetim anlayışı olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette vatandaşların ibadet özgürlüğü tartışma konusu değildir. Ancak belediyelerin asli sorumluluk alanı da dini organizasyonları yaygınlaştırmak değildir. Bugün Ümraniye’de halkın beklediği şey yeni Kur’an kursu projeleri değil ekonomik kriz karşısında sosyal destek, deprem güvenliği, trafik çözümü, yeşil alanların korunması ve yaşam kalitesini artıracak hizmetlerdir. Buna rağmen belediye yönetiminin önceliğini sürekli dini ve ideolojik projelere vermesi, kamu kaynaklarının hangi anlayışla kullanıldığını da göstermektedir. Belediyeler halka hizmet üretmek yerine ideolojik alanlar inşa etmeye yöneldikçe; kentlerin gerçek sorunları geri plana itilmektedir. Vatandaşın beklentisi siyasi kutuplaşmanın derinleşmesi değil; adil, şeffaf ve halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir belediyecilik anlayışıdır."