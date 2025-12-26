“Onculayın” Ne Demek? Eski Bir Türkçe Zarfın Anlamı, Kullanımı ve Örnekleri

Gündelik dilde artık pek duyulmayan ama Türkçenin tarihsel zenginliğini gösteren kelimelerden biri de “onculayın” sözcüğüdür. Özellikle Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer alan bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki onculayın ne demek, hangi durumlarda kullanılır ve günümüzde karşılığı nedir? İşte merak edenler için detaylı bir özet:

ONCULAYIN NE DEMEK? (TDK ANLAMI)

Onculayın, TDK’ya göre “ona göre, onun gibi” anlamına gelen, zarf görevinde kullanılan ve eskimiş bir Türkçe kelimedir. Eski edebi metinlerde ve Osmanlı dönemi yazılarında daha sık kullanılan bu kelime, günümüzde yerini daha modern ifadelere bırakmıştır.

Kelime türü: Zarf

Zarf Kullanım durumu: Eskimiş (nadiren kullanılır)

Eskimiş (nadiren kullanılır) TDK anlamı: “Ona göre, onun gibi”

ONCULAYIN KELİMESİNİN GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIKLARI

Günümüz Türkçesinde “onculayın” yerine daha çok şu ifadeler kullanılmaktadır:

Ona göre

Onun gibi

Onun doğrultusunda

O doğrultuda

Bu yönüyle kelime, bir davranışı, bir hareketi ya da bir tavrı belirli bir kişiye veya ölçüte göre şekillendirdiğimizi anlatır.

ONCULAYIN KELİMESİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kelimenin anlamını daha iyi kavramak için bazı örnek cümlelere göz atalım:

“Bundan sonra işlerimizi onculayın yapacağız.”

yapacağız.” “Herkes sözlerini onculayın tartmalı.”

tartmalı.” “O ne söylediyse, biz de onculayın davrandık.”

Bu cümlelerde görüldüğü gibi kelime, bir durumu birine göre ayarlamak, uyarlamak ya da benzer şekilde yapmak anlamını taşır.

ONCULAYIN HANGİ ALANLARDA KARŞIMIZA ÇIKAR?

Kelime günümüzde yaygın olmasa da şu alanlarda görülebilir:

Eski edebi metinlerde

Klasik roman ve hikâyelerde

Akademik dil çalışmalarında

Osmanlıca – Türkçe sözlük ve araştırmalarda

Bu yönüyle kelime, dil tarihi ve edebiyat açısından önemli bir kültürel değere sahiptir.

Onculayın günlük dilde kullanılıyor mu?

Hayır. Günümüzde yaygın değildir ve “eskimiş” kabul edilir.

Onculayın hangi tür bir kelimedir?

Zarftır.

Onculayın yerine ne denir?

“Onun gibi”, “ona göre”, “o doğrultuda” gibi ifadeler kullanılır.

Onculayın, anlamı unutulmaya yüz tutmuş olsa da Türkçenin kültürel mirasını temsil eden kıymetli sözcüklerden biridir. “Ona göre, onun gibi” anlamıyla dilimizin tarihsel gelişim sürecine ışık tutan bu kelime, özellikle dil meraklıları ve edebiyat tutkunları için dikkat çekici bir dil unsurudur.

Dili yaşatmanın yolu geçmişten bugüne uzanan kelimeleri hatırlamaktan geçer; “onculayın” da bu güzel kelimelerden sadece biridir.