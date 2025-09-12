Önden yüklemeli faiz indirimi

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekti. Böylece 19 Mart darbesi sonrası yüzde 46’ya çıkarılan politika faizi, geçen altı ayda toplamda 550 baz puan indirilmiş oldu.

Kurul, karar metninde enflasyonun ana eğiliminin ağustosta yavaşladığını, iç talebin zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemlerinin enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği belirtildi. Metinde ayrıca “dezenflasyon sürecini güçlendirecek sıkı para politikası duruşunun süreceği” vurgulandı.

TCMB Temmuz'da gerçekleştirilen bir önceki toplantısında, “yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir” diyerek, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 300 baz puan aşağı çekmişti.

Daha önce Türk lirasındaki reel değerlenmeye yapılan atıf, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son karar metninde yer almadı.

Daha önceki metinde “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir” diyen Merkez Bankası, bu kez “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” dedi.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

ENFLASYON HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİL

TCMB’nin yıl sonuna kadar kademeli faiz indirimine devam edeceğini öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, söylemde “dezenflasyon süreci”ne işaret etse de yurttaşın gündelik hayatında çarşı-pazar enflasyonu hız kesmeden sürüyor. Temel gıda ürünlerinden kiralara kadar birçok kalemde artış devam ederken, OVP’de açıklanan yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon beklentisi inandırıcılığını kaybediyor.

Ekonomist Güldem Atabay, TCMB’nin faiz indirimi kararını önden yüklemeli bir karar olarak değerlendirdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon verilerinin yüzde 2’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Atabay, “Enflasyonun sene sonunda beklenenin üzerinde kalacağı gözüküyor. Faiz indiriminin yapmasının temel sebebi, enflasyon yüzde 30’un altına indiğinde yapışkan olacak ve uzun süre gerileyemeyecek. O nedenle faiz indirimlerine alan kalmayacağı için önden yüklemeli bir faiz indirimi adımı atılmış gibi gözüyor” dedi.

Önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerini ifade eden Atabay, “Ağustos ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ile faiz indirimi beklentileri düşmüştü. Ancak Merkez Bankası biz kendimize güveniyoruz mesajı veriyor. Reel sektöre ilişkin ikinci ve üçüncü çeyrekte daralma yaşanacağı görünüyor. Bu yüzden Merkez Bankası olası bir durum karşısında ‘Faiz artıracağım’ demiyor, ‘Faiz indirimlerini ya keseceğim ya da daraltacağım’ diyor” diye konuştu.

İlerleyen günlerde siyasi gündemde yaşanacak olayların belirleyici olacağını belirten Atabay, “15 Eylül’de CHP Kurultay davasında kayyum ya da butlan kararı, faiz kararını etkilemeyecektir. Rezerv yönetimi kararını etkileyecektir. Eğer bir kayyum ve butlan olursa elinde rezerv var ve bunu harcamayı göze alıyor. Onu gördükten sonra faizleri indirmekten vazgeçebilir. Siyasi operasyonlara faizle değil rezervlerle karşılık verecektir” diye konuştu.