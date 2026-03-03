Önder Babat, vurulduğu sokakta anıldı: 22 yıldır bir katili arıyoruz

Üniversite öğrencisi Önder Babat katledilişinin 22. yılında anıldı. Devrimci Hareket üyeleri, 22 yıl önce İstanbul Beyoğlu İmam Adnan Sokağı’nda katledilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Önder Babat’ı andı.

Açıklamada, Babat'ın ölümünün üzerinden 22 yıl geçtiği vurgulandı ve "Bir çoğumuz Önder’i ne tanıyabildik ne de birlikte yürüyebildik, ama bugün Önder’i mücadele alanlarında halka ve devrime adanmış bir ömür ile anıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önder, bugün buraya onu anmak için gelen bizlerin büyük kısmının göremediği, sesini duyamadığı ama mücadelesini sürdürdüğü yoldaşıydı. İsmi onun anısına konmuş çocuklar bu yıl 22 yaşına girdi. Bir çoğumuz Önder’i ne tanıyabildik ne de birlikte yürüyebildik, ama bugün Önder’i mücadele alanlarında halka ve devrime adanmış bir ömür ile anıyoruz.

Vurulduğu günden bugüne dek, ne Önder’i bizden ayırabildiler ne de bizi Önder’den. Biz onunla, Gezi’de, Suruç’ta yitirdiğimiz arkadaşlarımızın yanında; Cumartesi Annelerimizin omuz başında; Beyazıt Meydanı’nda, Soma’da, 10 Ekim’de Ankara Garı’nda hep birlikteydik. Yüreği insanlık için atanlar olarak bugüne dek, “bir yarınlara gidenleri bir de yarınlar için direnenleri” asla unutmadık, unutturmayacağız.

Katilleri bilsin ki Önder’in yürüdüğü şimdi yolda biz varız!"

Açıklamada dava süreciyle ilgili hatırlatmalar yapıldı ve "Sistematik bir biçimde üstü örtülmeye ve failleri korunmaya uğraşılan siyasi bir cinayetin sırf aradan 22 yıl geçti diye üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Aradan geçen 22 yıla rağmen tanıklar da deliller de katiller de orta yerde durmaktadır" denildi.