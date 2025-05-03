Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Metiner yuhalandı
Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gelen AKP eski milletvekillerinden Mehmet Metiner, hastane önünde bekleyenler tarafından yuhalandı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
Önder'in vefatı sonrası hastaneye giden eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, hastane önünde yuhalandı.
Metiner'i protesto eden ve hastaneden çıkarılmasını isteyen yurttaşlar, "Faşistler dışarı, Metiner dışarı" sloganları attı.