Önder Serkan Çebi Kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin hayatı ve siyasi kariyeri

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi Başkan Vekili seçildi. Seçimlerin ardından ise Önder Serkan Çebi kimdir sorusu gündeme gelirken Önder Serkan Çebi'nin hayatı ve siyasi kariyeri araştırma konusu oldu. İşte detaylar!

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

1988 yılında Trabzon'da doğan Önder Serkan Çebi ilk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Önder Serkan Çebi 2013 yılında avukatlık mesleğine başladı.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ'NİN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Kendi hukuk firmasında çalışan Önder Serken Çebi aynı zamanda kurucularından biri olduğu Çebi Vakfı'nın Denetim Kurulu üyeliğinde yer almaktadır.

Çebi 2024 yılı Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.

Önder Serken Çebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yerine 26 Mart 2025 Çarşamba günü Beylikdüzü Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçimde vekaleten başkanlık etmek üzere seçildi.