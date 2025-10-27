Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zammı ve banka kartı zorunluluğuna tepki

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zam ve Akbank kartı zorunluluğunu protesto etti. Öğrenciler, “Bir öğün yemeğin fiyatı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. İkinci öğün 65 lira. Artan kira, yurt ve ulaşım giderleriyle birlikte bu zamlar artık bizim için katlanılmaz bir yük haline geldi... Üniversiteler bankalara peşkeş çekilemez” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Samsun Üniversitesi öğrencileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü önünde bir araya gelerek yemekhane ücretlerine yapılan zam ve Akbank ile yapılan kart uygulamasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, "Yemek hakkımızı, yaşam hakkımızı bankalara teslim etmeyeceğiz" ve "Üniversite bankaların değil, öğrencilerindir" sloganları attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasının ilk bölümünü Nergiz Ahmadli, ikinci bölümünü ise Alperen Şirin okudu. Özel güvenlik görevlilerinin kısa süreli müdahale girişiminin ardından öğrenciler açıklamayı tamamladı.

“SICAK YEMEK HER ÖĞRENCİNİN HAKKIDIR”

Öğrencilerden Nergiz Ahmadli şunları kaydetti:

"Bir öğün yemek 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Artan kira, yurt ve ulaşım giderleriyle birlikte bu zamlar bizim için artık katlanılmaz bir yük haline geldi. Bir tabak yemek lüks olamaz, sıcak yemek her öğrencinin hakkıdır. Üniversite yönetimi, yemekhanede 'askıda yemek' veya 'beş seferde bir ücretsiz yemek' uygulamalarını çözüm gibi sunuyor. Bu uygulamalar aslında bizi açlığa ve muhtaçlığa mahkum eden sistemi güçlendiriyor. Devlet, öğrencilerin en temel hakkı olan yemeği özel şirketlere devredemez."

“ÜNİVERSİTELER BANKALARA PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ”

1 Kasım itibarıyla üniversite yemekhanesinde sadece Akbank kartlarının geçerli olacağı duyurusunu eleştiren Nergiz Ahmadli şöyle konuştu:

"Öğrenci kartlarımız geçersiz hale getiriliyor. Üniversite yönetimi, bizi bir bankanın müşterisi haline getirmeye çalışıyor. Henüz 18 yaşını doldurmamış arkadaşlarımız banka kartı çıkaramadığı için yemekhaneyi kullanamıyor. Bu, kamusal bir hakkın özel bir şirkete devredilmesidir. Biz öğrencileri bankalara mecbur bırakamazsınız."

“BİZİM KİMLİĞİMİZ BANKA KARTI DEĞİL”

Basın açıklamasının ikinci bölümünü okuyan Alperen Şirin ise “Bizim kimliğimiz öğrenci kimliğidir, banka kartı değil” diyerek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Kimse bizi bir banka müşterisi yaptıramaz. Kimse irademizin önüne ticari çıkar koyamaz. İkinci yemek ücreti 65 lira olarak belirlendi. Bir öğrenci iki öğün yemek yedi diye cezalandırılamaz. Doymak bir lüks değil, ihtiyaçtır. Biz nitelikli, sağlıklı ve erişilebilir yemek istiyoruz. Yemekhane zammı geri çekilsin, Akbank’la yapılan zorunlu işbirliği iptal edilsin, her öğrenciye nitelikli, adil ve erişilebilir yemek hakkı sağlansın."