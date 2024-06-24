Onedio'nun yangın karikatürüne tepkiler büyüdü: Paylaşım kaldırıldı, çizer özür diledi

Onedio'nun, 20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'in köylerinde çıkan yangın felaketini 'olimpiyat ateşi'ne benzettiği paylaşımı tepki çekti. Söz konusu karikatürün çizeri Sina Ateş açıklama yaparak özür diledi. Onedio'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal içerik platformu Onedio'nun, Mardin ve Diyarbakır'ın köylerinde çıkan ve 15 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin paylaştığı karikatür tepki çekti.

Karikatürde "Köylü şirinlerin başlattığı anız olimpiyat ateşi Mardin'e doğru ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada büyüyen tepkilere karşı platform paylaşımını kaldırdı.

Instagram üzerinden paylaşılan karikatür tepkilerin ardından kaldırıldı

ÇİZERDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan karikatürün çizeri Sina Ateş, “Niyetim kimseyi kırmak ya da üzmek değildir hele ki böyle bir olayla… Bu çizimleri yaparken de ne etnik ne de sınıfsal olarak ayrım yapmak asla aklıma gelmemiştir. Yine kalbini kırdığım ve aksini düşündürttüğüm varsa özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Onedio'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.