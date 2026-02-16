Önemli isimler kadroda yok: Juventus'un Galatasaray karşısındaki eksikleri

Juventus, Galatasaray deplasmanına önemli eksiklerle geliyor. İtalyan ekibinde hücum hattındaki sakatlıklar teknik heyetin planlarını zorlaştırıyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde İtalyan temsilcisinde dikkat çeken eksikler bulunuyor.

Juventus’ta sakatlıkları süren Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Hücum ve kanat rotasyonunu doğrudan etkileyen bu eksiklere ek olarak, son olarak Inter maçının kadrosunda yer almayan Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İtalyan ekip kamp kadrosunu açıkladı. Juventus'un kamp kadrosu şu şekilde: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Zhegrova, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Adziv, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, Cabal

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİK

Juventus, Avrupa kupalarında bugüne kadar Türk ekiplerine karşı 10 resmi maça çıktı. Torino temsilcisi, Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Juventus, rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

İtalyan ekibinin dikkat çeken bir diğer istatistiği ise yediği gollerle ilgili. Juventus, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı karşılaşmalarda gol yemezken, kalesinde gördüğü 9 golün tamamını Galatasaray maçlarında yedi.

Juventus, önemli eksiklerine rağmen İstanbul’dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken, Galatasaray ise hem iç saha avantajını hem de rakibin kadro problemlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.