‘Önemli kişileri koruma kursu’ şartı

Yükseköğretimde sürekli bir sorun haline gelen kişiye özel ilanlar tartışılmaya devam edilirken, 2024 yılının son günlerinde “Belli bir kişi tarif ediliyor” şüphesi doğuran yeni ilanlar yayımlandı. Üniversitelerin bu konuda YÖK’ün yaptığı uyarıları dinlemediği bir kez daha görüldü.

Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programı için açılan öğretim görevlisi ilanında dikkat çeken şartlar şu şekilde sıralandı: “Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, alanında çalışma deneyimine sahip ve koruma hizmetlerinde çalışmış olmak, etkili iletişim teknikleri eğitimi, stres yönetimi eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve İçişleri Bakanlığı onaylı önemli kişileri koruma kursu almış olmak.”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından verilen ilanda Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için, “Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yapay zekâ ve metaverse konularında çalışmaları yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan Mesut Süleymanoğulları’nın, “Yapay Zeka Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması” ve “Metaverse Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması” başlıklı çalışmaları bulunuyor.

YANDAL YAPTIĞI BÖLÜM ŞARTA YAZILDI

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı anabilim dalı için verilen ilanda da, “Türk Dili ve Edebiyatı lisans, tarih yandal, Türk Halkbilimi doktora mezunu olup, Türk Halk Edebiyatı alanında ve kültür ekonomisi, kültürel miras ve halk kültürü üzerine çalışmaları olmak“ şartı arandı. Şartı karşılayan araştırma görevlisi İ.T., lisans eğitiminde tarih bölümünde yandal yaparken, “Kent İmgesinin Kültür Ekonomisine Dönüşüm Örneği İzmit ve Pişmaniye” başlıklı çalışması yer alıyor.

Sinop Üniversitesi de İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku anabilim dalı için aradığı doktor öğretim üyesi şartında şu ifadelere yer verdi: “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam hukuku alanında doktora yapmış olmak. Faizsiz finans, İslami finans, zekat ve helal ticaret konularında çalışma yapmış olmak.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri bölümü Yaşlı Bakımı anabilim dalı için verdiği öğretim görevlisi ilanında, “Yükseköğretim Kurumlarında en az bir dönem ders vermiş olmak, Travma, Geçici Koruma, Covid-19, Güvenlik Algısı, Kültürel Değişim, Göç, Küreselleşme, Gündelik Yaşam ve Toplumsal Cinsiyet gibi konularda çalışmaları olmak” şartlarını aradı.

Yalova Üniversitesi, Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az üç yıl Fizyoterapist olarak çalışmış olmak. Medikal lenf drenaj sertifikasına sahip olmak” şartı arandı.