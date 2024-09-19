Önemli olan Anayasa değil, onun niteliğidir

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “ekmek ve adalet” kampanyası kapsamında Mersin’de yerel basınla bir araya geldi.

Basın emekçilerinin sorularını yanıtlayan Bakırhan, iktidarın anayasayı değiştirme çabalarına ilişkin “AKP iktidarı ortaklarıyla beraber sürekli Darbe Anayasası’na dair bir gönderme yapıyor. Emin olun yargıda darbe dönemlerini arar hale geldik. Darbe dönemlerinde Anayasa Mahkemesinin kararları dikkate alınırdı. Yargıçlar AİHM’nin kararlarına katılmasalar bile yerine getirmek zorundalardı. Yargının kalmadığı, siyasi erkin denetimine geçtiği Türkiye’deki halkların ve inançların kendisine ait bütün renklerinin soldurulduğu, zorla asimile ettiği, yok edilmeye çalışıldığı, Kürtçe halayın bile yasaklandığı bir süreçte iktidar; ‘Askeri Anayasa’dan kurtulalım, bir anayasa yapalım’ diyor. Anayasayı herkes yapar” diye konuştu.

Öte yandan DEM Parti MYK üyeleri, 26 Haziran’da partinin genel merkezinde toplanarak birçok başlıkta önemli tartışmalar yürüttü. Toplantının önemli gündem başlıklarında birisi ise ‘Demokrasi İttifakı’ oldu. DEM Parti’nin “Demokrasi İttifakı” kapsamında siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşmesi bekleniyor.