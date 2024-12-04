Önergelere dalga geçer gibi yanıtlar verildi

Milletvekillerinin elindeki en önemli denetim mekanizması olan soru önergeleri, bakanlıkların büyük bölümü tarafından ya yok sayılıyor ya da alakasız yanıtlarla geçiştiriliyor.

Her gün bunun yeni örneklerini oluşturan karşılıklar Meclis’e gönderiliyor. Son olarak Adalet Bakanlığı’nın CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un soru önergesine verdiği yanıtın, önergedeki sorularla ilgisiz olduğu görüldü. Soru önergesine gelen alakasız yanıtla ilgili konuşan Bulut, “Bakanlar, halkın seçtiği milletvekillerine hesap vermekten imtina ediyor” dedi.

Bulut, belgelere dayandırılarak yazılan haberlere getirilen erişim engellerini TBMM gündemine taşıdı. Haberlerin büyük bölümünün, “Kişilik hakları” gerekçesiyle engellenmesine tepki gösteren Bulut, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bulut’un önergesinde yer alan, “AYM’nin aksi yöndeki kararlarına rağmen, ‘Kişilik hakları’ gerekçesiyle haberlere erişim engeli getirilmesinin gerekçesi nedir?” ve “Son üç yılda kaç haber, ‘Kişilik hakları” gerekçesiyle engellenmiştir?” sorularına karşılık olarak gönderilen Tunç imzalı yazıda, ilgisiz yanıtlar yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtında, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığı kaydedildi. Tunç’un, “Hukuk dersi” değerlendirmelerine yol açan yanıtında öte yandan, “Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin” davaların yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından da sorumlu olduğu belirtildi.

Yanıta tepki gösteren Bulut, “Önergelerimize, ‘tek adam rejiminin’ Meclis’i baypas etmesinin sembolü niteliğinde yanıtlar geliyor” diye konuştu. Soru önergeleri aracılığıyla yanıt aranan hiçbir sorunun gerektiği şekliyle yanıtlanmadığının altını çizen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de infial yaratan Niğde’deki köpek katliamını soruyoruz ilgili bakanlık, ‘Bizim görev ve sorumluluğumuzda değil’ diyor. Önergelerimize bakanlıklardan verilen yanıtlarda ya Anayasa ya da kanunlardaki maddeler işaret ediliyor. Aslında balık baştan kokuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz diyor ki ‘Önergeleri yüzde 88 yanıtlıyoruz.” Cumhurbaşkanlığından gelen yanıtların büyük bir çoğunluğu, ‘Bizim görev alanımız değil’ oluyor. Atanmış bakanlar TBMM’yi, yok sayıyor, halkın seçtiği vekillere hesap vermekten imtina ediyor.”