Öngörülemezlik üreticiyi zorluyor

EKONOMİ SERVİSİ

Tarımsal üretimde maliyet artışları durdurulamıyor. Gübre, elektrik, tarım ilacı ve sulama gibi temel girdilerde yaşanan keskin fiyat artışları, çiftçilerin üretim yapmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışın, üreticileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu ve bu durumun gıda fiyatlarına da doğrudan yansıdığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre çiftçilerin üst gübre olarak kullandığı gübreler bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40’lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100’lere varan oranda artış yaşandı.

ÜRETİM PAHALIYA MAL OLUYOR

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini değerlendirdi. "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor" diyen Bayraktar, "Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor. Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı" dedi.

DOĞRUDAN GIDAYI ETKİLİYOR

Bayraktar, DAP gübresi fiyatının bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin ise yüzde 5,2 oranında arttığını açıkladı. Ayrıca besi yemi fiyatı son bir ayda yüzde 3,5 oranında artarken süt yemi fiyatının ise yüzde 3,2 yükseldi.

Bayraktar, "Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor. Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir. Alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir" dedi.