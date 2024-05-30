Öngörüsüzlük 5,2 milyar TL’yi çöp etti: Bu zihniyet ülkede kaynak bırakmaz

AKP iktidarı, kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük nedeniyle milyarlarca lirayı çöpe attı. Yanlış plan ya da kaynak yetersizliği nedeniyle yarım kalan kamu projelerine yılın ilk çeyreğinde 5,5 milyar TL’lik harcama yapıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne yönelik, "AKP tasarrufu yanlış yerde arıyor” eleştirilerinin haklılığı, kamu ikmal ihaleleri ile gözler önüne serildi.

İhale edilerek yapımına başlanan ancak yarım bırakılan projelerin tamamlanmasına yönelik ihalelerin toplam maliyeti, "Kamu kaynakları çöpe atılıyor” yorumlarına neden oldu.

2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ikmal ihalelerinin sözleşme bedeli toplamı 5,5 milyar TL’yi aştı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 kentte gerçekleştirilen ikmal ihaleleri dışında, 2024’ün Ocak-Nisan döneminde toplam 21 ikmal ihalesi düzenlendi. İhaleler kapsamında milyarlarca liralık kamu kaynağı kullanıldı.

TOPLAM 5,5 MİLYAR TL’LİK SÖZLEŞME

1 Ocak 2024 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, deprem bölgesindekiler hariç toplam 21 ikmal ihalesi gerçekleşti. İkmal ihaleleri kapsamında kamunun kasasından çıkan toplam para, 5 milyar 538 milyon 510 bin 189 TL olarak hesaplandı. En maliyetli ikmal ihalesinin, Aydın’da yapımına devam edilen 950 yataklı şehir hastanesinin tamamlanmasına yönelik ihale olduğu bildirildi. İhalenin sözleşme bedeli kayıtlara, 2 milyar 875 milyon TL olarak geçti.

Balıkesir'de yapımı yarım kalan bin 500 kişilik öğrenci yurdunun ikmal inşaatı ihalesinin ise Aydın Şehir Hastanesi ikmal ihalesinin ardından en maliyetli ihale olduğu belirtildi. İkmal ihalesi kapsamında 739 milyon 790 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Kamunun kasasından 5,5 milyar TL çıkmasına yol açan diğer bazı ikmal ihaleleri ve maliyetleri şöyle sıralandı:

• Aile ve Sosyal Politikalar Iğdır İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi: 58 milyon 888 bin TL

• Edirne Merkez İlçesi Bülbüladası Millet Bahçesi ile millet bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ve altyapı düzenlemesi ikmal işi: 186 milyon 600 bin TL

• Kadirli hükümet konağı ikmal yapım işi: 111 milyon 638 bin TL

• Muğla bin kişilik öğrenci yurdu ikmal inşaatı yapım işi: 765 milyon 250 bin TL

• Şanlıurfa Karaköprü şehir geçişi Balıkayağı Köprülü Kavşağı yapım ikmal işi: 135 milyon 136 bin TL