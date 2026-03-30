On’lar bizim pusulamız

Bugün, Türkiye devrimci hareketinin önemli kırılma anlarından biri olan Kızıldere Katliamı’nın 54’üncü yıl dönümü. 30 Mart 1972’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını durdurmak amacıyla yola çıkan Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan ve dokuz yoldaşı, Tokat Niksar’a bağlı Kızıldere köyünde katledildi. Kızıldere’de katledilen 68 Kuşağı devrimci önderleri için bugün yurdun birçok noktasında anma törenleri düzenlenecek.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını engellemek isteyen Mahir Çayan ve dokuz yoldaşı 30 Mart 1972’de katledilmişti. Kızıldere Katliamı olarak tarihe geçen bu katliam, Türkiye solunda dayanışmanın önemini ve gücünü gösteren en önemli olaylardandı. 12 Mart 1971 darbesinin ardından tutuklanan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında idam cezası verilmesinin ardından ülke genelinde birçok kampanya düzenlenmiş ve bu kararın geri çekilmesi istenmişti. Buna rağmen hem darbeciler hem de parlamenterler bu konuda geri adım atmamış ve üç devrimcinin idamı onaylanmıştı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve THKO’lu devrimciler, idamları engellemek için ortak eylem kararı aldı.

Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp ve Ertuğrul Kürkçü, 26 Mart 1972’de Ünye Radar Üssü’nde görevli üç teknisyeni kaçırarak Tokat’a götürdü ve Kızıldere’de bir köy evinde saklandı. Burada, devrimciler idam kararlarına karşı bir bildiri de kaleme aldı. 30 Mart 1972 günü Mahir Çayan ve 9 arkadaşının bulunduğu ev kuşatıldı. Operasyona, aynı zamanda THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı’nın katledildiği operasyonda da bulunan eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür de katıldı.

Öğleden sonra Mahir Çayan evin çatısında görüşmeleri sürdürürken bir keskin nişancı tarafından katledildi. Ardından ev, ağır makinalı silahların da yer aldığı çatışmada tarandı. Kızıldere’de devrimci dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen 10 devrimci, operasyon sonunda yaşamını yitirdi. Bu olay tarihe “Kızıldere Katliamı” olarak geçti. Kızıldere’de katledilen devrimciler ise “On’lar” olarak anılmaya başlandı.