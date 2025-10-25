Onlar cezaevindeyken bir dosya daha kapandı

Muhalefetin belediyelerine peş peşe şafak operasyonları düzenlenirken ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bürokratları yaklaşık yedi aydır iddianame düzenlenmeden cezaevinde tutulurken savcılık dikkati çeken bir karara imza attı.

İBB yönetimi, Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği 2015 ve 2018 yılları arasında taşınmaz alımlarını mercek altına aldı. Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Fatih ilçelerinde bulunan bazı taşınmazların o dönem değerinin üzerinde satın alındığı tespit edildi.

AKP döneminin 17 belediye çalışanı ve bürokratı hakkında kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla “Görevi kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2025 tarihinde “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verdi. Bu kararla birlikte dosya davaya dönüştürülmeden kapatıldı.

YİNE ZAMAN AŞIMI DENİLDİ

Bu kararın gerekçesi ise şöyle açıkladı:

• “Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Fatih ilçesindeki taşınmazların alım işlemlerinin 2015 ve 2016 yılında yapıldığı haliyle suç tarihi itibariyle sekiz yıllık dava zamanaşımı sürelerinin dolduğu, haliyle bahse konu taşınmaz alımında görev yapan şüpheliler Ahmet Erkan G., Ayşe T., Cihad G., Emine K., Fatma A. Ö., Hüseyin S., İsmail Ö., Mustafa İ., Naciye Nursel T. B., Sinan Servet Ö. ve Yüksel K. hakkında soruşturma ve kovuşturma yapabilme imkanı kalmadığı anlaşıldı.

• Soruşturmaya konu zamanaşımı dolmayan Fatih ilçesi Denizabdal Mahallesi’ndeki taşınmazın ön inceleme raporu kapsamında olaydan çok sonra olay tarihine ilişkin bedel tespitine konu yapılan incelemelerde birbirinden farklı fiyat bedellerinin çıktığı… Haliyle ortada meydana gelmiş büyük bir kamu zararından söz edilemeyeceği anlaşıldı.

• Olayda şüphelilerin görevi ihmal kastının bulunmadığına kanaat getirilmekle, atılı suçlamadan yasal unsurların oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”