On’lar Fatsa’da anıldı

Kızıldere Katliamı’nda katledilen 68 Kuşağı Devrimci Önderleri Mahir Çayan ve dokuz yoldaşı katledilmelerinin 53’üncü yılında bugün Ordu Fatsa’da anıldı.

Fatsa’da SOL Parti tarafından düzenlenen anma töreni, katliamda hayatını kaybeden Ertan Sarıhan’ın mezarı başında düzenlendi.

Yürüyüş boyunca sık sık "Faşizme ölüm, tek yol devrim" ve "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş" sloganları atıldı.

SOL Parti Ordu İl Yönetimi Üyesi Ahmet Özdemir, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"1972’de, 30 Mart’ta kaybettiğimiz on arkadaşımızın çizdiği yolu, bugün yeniden güncelleyerek devam ettiriyoruz. Oradan çıkardığımız önemli sonuçlar, bugünümüzü de şekillendiriyor. Tarihi sadece nostaljik bir unsur olarak ele almıyoruz, tam tersine, onu bir gelecek kılavuzu olarak değerlendiriyoruz.

Bugün de yaşadığımız olaylar, daha önceki yaşadıklarımızdan farklı bir noktadadır. Ama kökleri, o dönemlere dayanmaktadır. Bizim için ‘rota’ dediklerimiz, geleceği inşa ederken geçmiş kökleri bugüne uyarlamak anlamına gelir. Bu nedenle, devrimci arkadaşlarımızın bize bıraktığı bu mücadele hattını, deneyimleriyle birlikte değerlendiriyor ve kendi sorumluluğumuzun farkında olarak yolumuza devam ediyoruz. Onlara olan borcumuz büyüktür ve bu borç, ancak devrimci, demokratik gelenekleri toplumsal bir değişim ve dönüşüm evresine taşıyarak ödenebilir. Bu bilinci hiçbir zaman unutmadık! Kaybettiğimiz tüm devrimci arkadaşlarımızı, Ertan Sarıhan’ın nezdinde anıyor ve onlara mücadelemizin devam ettiğini ilan ediyoruz."

Anmada söz alan dönemin mücadele arkadaşlarından Hasan Arslan ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Burada duygulanmamak mümkün değil ancak önemli olan, bu duyguların ötesine geçip anlamaktır. Buraya gelen herkes, zaten bu bilince sahip olduğu için buradalar. Eğer gerçekten bir yol almak, bir şeyler yapmak, Türkiye’yi bu çıkmazlardan kurtarmak istiyorsak, Kızıldere’nin neye tekabül ettiğini, ne anlama geldiğini çok iyi kavramamız ve bunu anlatmamız gerekiyor. Bu ülkeyi gerçekten kurtarabilmek için "Kesintisizleri" iyi bilmemiz gerekiyor. Onların bize gösterdiği yolu, nasıl ışık tuttuklarını iyi kavramamız gerekir."