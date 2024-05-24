‘Onlar rahat uyusun’

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde, “Adalet ve Özgürlük Buluşmaları” programı kapsamında çok sayıda siyasi parti temsilci ile sivil toplum örgütü üyesi bir araya geldi. Program kapsamında 20 Temmuz 2015’te Suruç Katliamı'nın gerçekleştirildiği Amara Kültür Merkezi önünde anma gerçekleştirildi. DEM Parti ilçe örgütü önünden anmanın yapılacağı Amara Kültür Merkezi’ne kadar yürüyen kitle 33 kişinin fotoğrafını katliamın gerçekleştirildiği yere astı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Özlem Gümüştaş ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Uçar da burada birer konuşma yaptı. Gümüştaş konuşmasında yaşamını yitirenler için "Gezi’nin ruhunu Kobani’ye döndürmüşlerdi" dedi. Anmada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Uçar ise "33’ler rahat uyusun. Mücadele devam ediyor" dedi.