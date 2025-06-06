Onlar sertleştikçe biz de sertleşeceğiz

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1 canlı yayınında Merdan Yanardağ, Evren Özalkuş ve Murat Taylan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Belediyelere yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin sevklerinin videosunu yayınlanmasına tepki gösteren Özel, ‘‘Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün’ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere’’ dedi.

Özel, şunları ifade etti: ‘‘Dedim ki ‘Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız’ bu da şu; ‘Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.’ Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın.

Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.’’

MORALİ YÜKSEK

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun moralinin ilk günden beri yüksek olduğunu belirten Özel, ‘‘Gelecek seçimde cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Son derece motive’’ diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan iki farklı soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, ‘‘O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek’in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın, yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş’’ dedi.

Kurultay iddianamesinin ağır ceza mahkemesine gönderilmesini yorumlayan Özel, ‘‘Sayın Kılıçdaroğlu ‘ifade vermeye gitmem’ demişti. Sulh ceza mahkemesinde çağırılınca gitmeyebiliyorsun. Ağır cezada zorla getirme çıkarırlar sayın Kılıçdaroğlu’na. Kemal Bey’i zorla getirme üzerinden yeni bir tartışma çıkarırlar’’ ifadelerini kullandı. ‘‘CHP’ye kayyum atamak öyle kolay bir iş değildir’’ diyen Özel, ‘‘CHP’ye kimse seçimsiz gelip oturamaz. Önceki genel başkanlar da bunu kabul etmez, Kemal Bey de kabul etmez. Atatürk’ün partisinde Atatürk’ün koltuğuna kimse seçimsiz birini oturtamaz’’ dedi.

∗∗∗

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, ‘‘Aziz Milletimiz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük adalet, demokrasi ve haysiyet mücadelesini veriyoruz. Milletimizin bereketini, ekmeğini, işini ve diplomasını çalanlara karşı umudun, geleceğin, millet iradesinin onur mücadelesini veriyoruz’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Millete ait makamları kendi koltuğu zannedenlere karşın işin, aşın, üretimin, adil paylaşımın, eşitliğin, Cumhuriyetimizin beka mücadelesini veriyoruz’’vurgusu yaptı.