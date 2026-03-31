On’lar unutulmadı

Etki Can BOLATCAN

Kızıldere’de katledilen Türkiye devrimci hareketi önderlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşı mezarı anıldı. Hüdai Arıkan ve Sinan Kazım Özüdoğru’nun başında toplanan SOL Parti üyeleri, Mahir Çayan’ın mezarına yürüdü.

Anmada Devrimci Gençler adına konumalar yapıldı. Yapılan konuşmada, “Mahir Çayan ve yoldaşlarının Kızıldere’de emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı devrim bayrağını en ileri noktaya taşıdığı, yolumuza kutup yıldızı oldukları günün yıldönümündeyiz. Mahirler bize şunu öğretti: Bu düzen reformlarla değil, devrimle yıkılır; emperyalizm yenilmeden, faşizm parçalanmadan halklar özgürleşmez” ifadelerini kullandı.

‘30 MART’IN ATEŞİ SÖNMEDİ’

Anmada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, “ON’larımızın anıları önünde sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Mahir Çayan ve ON’lar asla unutulmadı, 30 Mart 1972 son olmadı. 70’ler boyunca ülkenin göklerinde bir yıldız, halkın elinde faşizme karşı bir isyan bayrağı oldular. Gezi’lerden 19 Mart’lara her isyanda, her direnişte, her mücadelede yeniden doğdular.” dedi.

12 Mart faşizminin yükselen toplumsal dalganın bastırılması için devreye sokulduğunu hatırlatan İşleyen, “Türkiye’nin Amerikan yörüngesinde biçimlendirilmesi doğrultusundaki 12 Mart darbesi, bir anlamda 12 Eylül’le tamamlanacak ilk adım olarak gerçekleştirildi. Mahir Çayan, 12 Mart faşizmine karşı Cevahir’lerin Ulaş’ların, Koray’ların ve birçok devrimcinin öldürüldüğü kara günlerde, kuşatmalar altında ve ihanetlerin gölgesinin düştüğü günlerden geçerek, Kızıldere’de, 9 arkadaşıyla birlikte, dayanışmanın, fedakarlığın, kardeşliğin güzellikleriyle dolu bir devrimcilik mirası ile ölümsüzleşti” ifadelerini kullandı.

MAHİRLERİN YOLUNDA

Mahir Çayan ve geçmiş devrimci hareketin en önemli miraslarından birisinin kendi dışındaki güçlere bel bağlamadan, halkın aşağıdan örgütlü mücadelesine dayanan ihtilalci bir yolun yaratılması olduğunu belirten Önder İşleyen, “Bugün Amerikan emperyalizminin sürüklediği bu gerici diktatörlüğe karşı, onu bertaraf etmek için bütün kararlılığımızla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele en büyük güvencesi devrimci geçmişimiz olmaya devam edecek. Mahir Çayan’ın yarım yüzyılı aşkın zamandır süren mücadeleler içinde canlı kalan mirası, onun uğruna canını verdiği fikirlerdir.

Mahir Çayan, bütün halkların özgürlüğünün emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı mücadeleden geçtiğini, böyle bir mücadelenin sınıflar mücadelesi doğrultusunda gelişeceğini savundu. Mahir Çayan, bir devrimci hareketin kendi kollarından başka hiçbir güce dayanmadan ayakta kalacağını ve böyle bir bağımsız devrimci çizginin ancak Türkiye’nin devrimci geleceği olacağını savundu. Biz bu yolda yürüdük, bu yolda yürüyerek özgür, demokratik ve bağımsız bir ülkeyi mutlaka yaratacağız” şeklinde konuştu.

ANMAYA MÜDAHALE

Kızıldere Katliamı’nın 54’üncü yıl dönümünde Kızıldere’ye gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) jandarma ablukasına alındı. Tokat Valiliğince alınan yasak kararının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye girişleri kapattı.

Jandarma ablukasında Kızıldere’ye yürümek isteyen 78 genç jandarmanın coplu ve biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Devrimci Gençlik Dernekleri tarafından yapılan açıklamada, “NATO’ya, ABD’ye secde edenler, Trump’ın önünde diz çökenler, ordusunu, kaynaklarını, halkını satanlar ellerindeki silahı bağımsızlık mücadelesi veren bize savuruyor. Bu topraklardan bu işbirlikçileri de söküp atacağız” denildi.