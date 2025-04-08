Onlara göre herkes yalan söylüyor!

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltında ve cezaevlerinde tutuklulara yönelik çıplak arama iddialarını yalanlarken BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tunç’un açıklamasına tepki gösterdi. Antep’te iki ayrı cezaevinde 36 gün boyunca tutuklu kaldığını anımsatan Türkmen, “Cezaevlerinde çıplak arama yapılıyor. Üstelik sadece tutuklu ve hükümlülere değil, açık görüşe gelen yakınlarına da. Sırf bu eziyeti yaşamasınlar diye eşlerinin, çocuklarının, kız çocuğu ve kadın yakınlarının görüşe gelmesini istemeyen onlarca mahkûmla aynı koğuşlarda kaldım” dedi.

Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde çıplak arama dayatmasına karşı çıktığı için disiplin soruşturması geçirdiğini söyleyen Türkmen, “Sayın Yılmaz Tunç, siz hangi ülkenin Adalet Bakanısınız? Ülkemizdeki cezaevleri sizin bakanlığınıza bağlı değil mi? Bu insanlık dışı uygulamalara dair her iddiayı otomatik olarak inkâr etmek dışında bir sorumluluğunuz yok mu?” diye sordu.

Adalet Bakanı Tunç ise dün yaptığı açıklamada, “Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değil. Maddeler açık. Burada cezaevi güvenliği bakımından, yasak madde sokulmaması için böyle bir yetki verilmiştir ama bu istisnai bir arama ve bu durumda kişi mahremiyetine dikkat edilir. Çıplak arama gibi durum söz konusu olamaz. İşkenceye sıfır toleransta kararlıyız. Bu düzenlemeleri biz yaptık, bu konuda hassasız” dedi.