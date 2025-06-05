Onlarca basın emekçisi, hakları için iş bıraktı: KRT TV'den 'özür' açıklaması

Basın emekçilerinin ücretlerinin ödenmediği ve haklarının gasp edildiği Kültür Radyo Televizyon (KRT), yaptığı açıklamada 'özür diledi; yaşananların 'telafi' edileceğini duyurdu.

KRT TV, çalışanlarının 28 Mart'tan bu yana ücretlerinin verilmemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya, KRT emekçilerinden, izleyicilerden ve basın camiasından özür dilenerek başlandı. Ücretlerin 2 aydır ödenmediğine atıf yapılan açıklamada, "bu ödeme sorunu hiçbir gerekçe ile mazur gösterilemez" denildi.

'Yeniden yapılanma' sürecinin "öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olduğu" ve "kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaşandığı" belirtildi.

Açıklamanın devamında, yaşananların çözümü için "acil bir ödeme planı", "kriz masası" oluşturulduğu ve "bağımsız bir denetim kurulunun" dahil edileceği ifade edildi.

KRT TV tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Son günlerde KRT TV'de yaşanan maaş ödeme krizine ve emekçi arkadaşlarımızın haklı tepkilerine dair kamuoyuna karşı en büyük sorumluluğumuz, şeffaflık ve samimiyetle konuşmaktır. Öncelikle başta KRT emekçileri olmak üzere tüm izleyicilerimizden ve basin camiasından içtenlikle özür diliyoruz. İki aydır süregelen bu ödeme sorunu hiçbir gerekçe ile mazur gösterilemez.

"KISA VADELİ NAKİT AKIŞINDA AKSAMALAR YAŞANMIŞTIR"

Bu yaşananlar bizim sorumluluğumuzdadır ve bunun arkasına saklanmıyoruz. KRT TV olarak yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma süreci öngörülemeyen bazı finansal darboğazlara sebep olmuş; kısa vadeli nakit akışında ciddi aksamalar yaratmıştır. Ancak ne yaşanırsa yaşansın bir medya kurumunun temeli insandır, emeğin kendisidir. Bugün itibarıyla;

• Tüm çalışanların geriye dönük maaş ve yemek ücretlerinin ödenmesi için acil bir ödeme planı oluşturulmuştur.

• İşten ayrılmış emekçilerin tazminatları öncelikli olarak ödenecek; bu konuda bağımsız bir denetim kurulu sürece dahil edilecektir.

• Çalışan temsilcilerinin de yer alacağı kriz masası kurulmuştur. Bu masa haftalık olarak rapor sunacak ve çalışanların doğrudan sürece katılımı sağlanacaktır.

Bu kriz sadece bir ödeme problemi değil, bir güven meselesidir. Ve biz, bu güveni yeniden inşa etmek için gereken her adımı atacağız.

KRT ekranlardan ibaret değildir. KRT, çalışanlarıyla, izleyicisiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle bir bütündür. Bugün hatalarımızı kabul ediyor, telafi etmek için adım atıyoruz. Bu süreçte bize inanan ve eleştirileriyle yol gösteren herkese teşekkür ederiz."