Onlarca öğrenciye bir öğretmen yok

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasına dair mülakat sonuçlarını açıklamazken birçok okulda öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine öğretmensiz başladı. Bunun son örneği ise Diyarbakır ve Dersim’de yaşandı. Onlarca öğrenci, ilçe ve köylerindeki okullarda öğretmen bulunmaması nedeniyle ne derslere başlayabildi ne de okul kitaplarına ulaşabildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Dersim’in 3 bin nüfuslu Ovacık ilçesinde bulunan Şehit Hâkim Murat Uzun İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni yokluğu sebebiyle 4. sınıflar, 4 gün boyunca dersbaşı yapamadı.

Velilerinden Deniz Yerlikaya, öğretmen sorununa ilişkin yetkililerle görüştüklerini ama bir çözüm sunulamadığını belirtti. Yerlikaya, “Kızım 4. sınıf öğrencisi. Bu yaz sınıf öğretmeni tayin alarak başka bir yere gitti. Yerine henüz bir öğretmen atanmadığı için branş dışı ücretli öğretmenler ile sorun çözülmeye çalışılıyor. Bizler veliler olarak öğretmenin niteliğini sorgulamıyoruz ama özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için bu yöntemin sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. İl merkezinde norm fazlası sınıf öğretmeni varken, biz ilçede sınıf öğretmeni bulamıyoruz.”

EĞİTİM BAŞLAYAMADI

Söz konusu sorunlara dair Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Eğitim Sen Dersim Şubesi’nin ilçelerde yaptığı araştırmalara göre, tüm ilçelerde öğretmen açığı bulunuyor. Eğitim Sen Dersim Şubesi’nden İlhan Öner, “İlçelerde yaşadığımız öğretmen açığının en büyük nedeni yeterli öğretmen ataması yapılmamasından kaynaklanıyor. Dersim'de özellikle ilçelerde ciddi anlamda öğretmen ihtiyacı var ve bu açık çok az maaşla çalıştırılan ücretli öğretmenlerle giderilmeye çalışılıyor. Ovacık ilçemizde yaşanan durum da budur. Eğitim-öğretim 9 Eylül'de başlamasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü hâlâ ücretli öğretmen görevlendirmelerini yapmadı, bununla beraber ilçelere görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirmeleri belli olmadı. Bu nedenle bazı kademelerde eğitim öğretim hâlâ başlamadı.”

EĞİTİMCİ BEKLENİYOR

Öğrenciler öğretmen olmaması sebebiyle eğitime başlayamadığı bir diğer örnek ise Diyarbakır’da yaşandı. Amida'nın haberine göre Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Tepekonak Köyü’nde geçen yıl çalışan öğretmenin tayin istemesi üzerine okul öğretmensiz kaldı. Okullar bir hafta önce açılmasına rağmen anasınıfı da dahil yaklaşık 15 öğrencinin bulunduğu Tepekonak Köyü’nde çocuklar okula başlayamadı. Öğretmen olmadığı için çocuklara kitap dağıtımı da yapılmadı.

Ayrıca okul duvarlarını yarısının dökülmesi, okul bahçesinin toz toprak olması, okullun bakımsız olması dikkatleri çekti. Veliler, çocukların okula başlaması için, köye öğretmen gönderilmesini ve okullun tadilatının yapılmasını talep etti. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise “Okula ücretli bir öğretmen gönderilecek. Öğretmen ataması yapılana kadar ücretli öğretmen ile eğitim devam edecek. Kitap dağıtımını da okula giden ücretli öğretmen yapacak” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi