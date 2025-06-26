Önlem alınmadı ormanlar yine alev alev yandı

Havaların ısınmasının ardından ülkenin güneyi ve batısından yangın haberleri gelmeye başladı. İzmir’de çıkan orman yangını hızla büyüdü.

Yangın Foça'nın ile Aliağa arasındaki Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirtti. Elban 450 personelin yangını kontrol altına almak için çalıştığını aktardı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi.

ELEKTRİK TELLERİ İDDİASI

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.

ÜÇ İLDE DAHA YANGIN

Karabük Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya’nın Finike İlçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına müdahale gün boyu sürdü.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi.