Önlem alınmadı, şiddete uğradı: “Öğretmenler şiddetin hedefinde”

İzmir Buca’da bulunan İsmail Şekip Ural İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Derya Demir, öğrenci velisi Hülya Başer ve yakınlarının saldırısına uğradı.

11 Aralık günü okul çıkışında gerçekleşen olayda, okul bahçesinde dakikalarca saldırıya maruz kalan öğretmen, tehdit edildi ve hakarete uğradı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Gerekli önlemlerin alınmaması, iktidar tarafından eğitim ve eğitim emekçisini değersizleştirme söylemi yüzünden, toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet, öğretmenlerimizi şiddetin hedefi haline getirmektedir” dedi.

Her gün bir başka öğretmene şiddet haberiyle sarsıldıklarını aktaran Candemir, “Buca’nın en kalabalık okullarından, (ilkokulun ve ortaokulun tek müdürlükle yönetildiği) İsmail Şekip Uyal İlkokulu sınıf öğretmeni Derya Demir, öğrenci velisi Hülya Başer ve yakınlarının okul çıkışı, okul bahçesinde dakikalarca küfürlü saldırısına maruz kalmış, tehdit edilmiş ve hakarete uğramıştır. Öğretmen arkadaşlarımızın araya girmesi ile öğretmenimize fiili bir saldırı engellenmiştir” diye konuştu.

“ÖNLEM ALINMADI”

Saldırgan Başer’in bir süre önce yine yakınları ile birlikte Demir’in önünü kesip tehdit ettiğini aktaran Candemir, yaşananları şu ifadelerle anlattı: “Olayın yaşandığı gün veli Hülya Başer okula gelerek kızının okuduğu 3/B sınıfından bir öğrenciye okul bahçesinde şiddet uygulamıştır. Bunun üzerine veli okula çağırılmış ve idare ile görüşmüştür. Yapılan veli görüşmesinden sonra idare tarafından Derya Demir öğretmenimiz, velinin tutumunun çok kötü olduğu, her türlü davranış sergileyebileceği konusunda uyarılmıştır. Öğretmen Derya Deniz’e okul çıkışı kendinize dikkat edin, okuldan tek çıkmayın, en azından yanınızda şahidiniz olsun, uyarısı yapılmıştır. Buna rağmen hiçbir önlem alınmamıştır ve öğretmenimiz okul idaresinin öngördüğü gibi saldırıya uğramıştır.”

“HER ZAMAN OLUYOR BÖYLE ŞEYLER”

Demir’in ertesi gün karakola giderek suç duyurusunda bulunduğu aktarılan açıklamada, “Akabinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verip, okulda can güvenliğinin olmadığını belirtmiştir. Okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayın önemini kavrayamamaktadır. Okul müdürü olayı, ‘Her zaman oluyor böyle şeyler’ diyerek önemsizleştirmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyu her zaman okullarda olan normal bir durummuş gibi değerlendirmektedir” denildi.

Eğitim Sen olarak olayın takipçisi olacaklarını belirten Candemir, “Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Konunun önemini görün ve bu hassasiyetle yaklaşın. Öğretmenimiz Derya Demir’in konu ile ilgili yaşayacağı her türlü sıkıntının sorumlusu bu saatten sonra başta okul müdürü olmak üzere Milli Eğitim yetkilileridir. Derya öğretmen ve tüm öğretmenlerimiz yalnız değildir. Öğretmenimize yapılan saldırı tüm eğitim emekçilerine yapılmıştır” şeklinde konuştu.