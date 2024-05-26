Önlem alınmayan yolda 3 yılda 12 çocuk hayatını kaybetti

İdil-Midyat arasındaki karayolunda önlem alınmaması nedeniyle son üç yılda 12 çocuk araç çarpması sonucu öldü. Sorunun çözümü için kaymakamlık ve emniyete yapılan başvurular sonuçsuz kaldı.

Şırnak'ın İdil ile Mardin'in Midyat ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı karayolunda yeteri kadar trafik işareti-ışık ve alt-üst geçidinin bulunmaması ölümlü trafik kazalarına neden oluyor.

İdil'in Atakent mahallesinden geçen yolda son üç yılda araç çarpması sonucu 10 çocuk yaralandı, en az 12 çocuk da öldü. Lokman Temiz (14), İslam Temiz (13), Kader Denker, Umut Kaya (5), Gül Çakar ve Muhittin Acet araç çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuklardan birkaçı. En son 10 Mayıs'ta yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Umut Kaya, araç çarpması sonucu öldü.

MA'nın haberine göre; çevrede yaşayan ailelerin bu duruma karşı başvurularına dönüş yapılmıyor. Aileler, yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bugüne kadar birçok kez yolu trafiğe kapattı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şirnex milletvekilleri de önlem alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KAYA’NIN ANNEANNESİ: BAŞKALARININ YÜREĞİ YANMASIN

Araç çarpması sonucu ölen Umut Kaya'nın anneannesi Hame Özdemir, yolda önlem alınması için defalarca talepte bulunduklarını belirterek, bugüne kadar herhangi bir önlemin alınmadığını ifade etti. Özdemir, “Yüreğimiz yandı, kimsenin yüreği yanmasın. Çok tehlikeli bir yol. Çocuklarımız her gün okula gidiyor ve karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Defalarca yetkililere çağrıda bulunup, ‘önlem alın' dedik. Önlem alınmadığı için torunum hayatını kaybetti. Bir akrabama araç çarptı o yaralı olarak kurtuldu ama halen kafasında yaralar var. Yetkililer buna bir çare bulsalar bizler de rahatlardık. Bu kazalardan dolayı birçok kez halk yolu trafiğe kapattı. Her seferinde, dilekçe verdik ancak bir sonuç alamadık” dedi.

'PETROL TANKERLERİ HIZLI GEÇİYOR'

Mahalle sakinlerinden Mesut Erten, yolda yaşanan kazaların rutinleştiğini kaydetti. Erten, “Bu yol yapıldığı günden beri bu durumda. Karayolları bu sorunu çözmüyor. Çevreyolu zaten Atakent Mahallesi’nin içinden geçiyor. Çocukların yol kenarı dışında başka bir yerde oynamaları da mümkün değil. Gelen araçlar hız yapıyor. Gabar Dağı’nda çıkan petrolü taşıyan tankerlerin hepsi bu yoldan geçiyor ve çok hızlı geçiyorlar. Uyarılarda bulunmamıza rağmen bunda ısrar ediyorlar” şeklinde konuştu.

'SORUMLULUK KARAYOLLARINDA'

Son kazadan sonra bir ışıklandırma sisteminin kurulduğunu söyleyen Erten, “Sadece bu çözüm değil. Hız kesen tümseklerin de olması gerekiyor. Bu mahallenin büyük bir kısmı geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Hayvanlarını da karşıdan karşıya götürmeleri gerekiyor. Sorunun çözümü için Kaymakamlığa ve emniyete başvuruda bulunduk. Emniyet yetkilileri de bu durumun sorumluluğunu artık alamayacaklarını belirtti. Yol karayollarının kontrolünde olduğu için kimsenin müdahale etmesine izin vermiyorlar. Tümseklerin de yapılmasına izin vermiyorlar" dedi.