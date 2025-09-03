Önlem alınmazsa ilaç çeteleri güçlenecek

Haber Merkezi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, İstanbul Ümraniye’de jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında ele geçirilen 5 milyon kutu sahte ilaca ilişkin "Gerçekçi bir ilaç fiyatlandırma politikası hayata geçirilmez, ilaçların piyasadan çekilmesinin önüne geçilmezse sahte ilaç çeteleri daha da güçlenecektir. Bu suç örgütlerinin cesaret bulmasının sebebi, vatandaşın çaresiz bırakılmasıdır" dedi.

Eczanelerimizde sahte ilaç bulunmayacağına dikkat çeken Saydan, özetle şunları kaydetti: ‘‘Sahte ilaç sorununun kaynağı bellidir: Merdiven altı üretim, kaçakçılık faaliyetleri, denetimsiz internet satışı ve en önemlisi, yanlış ilaç fiyat politikaları. Özellikle düşük Euro kuru nedeniyle ilaç firmalarının hayati önemdeki bazı ilaçları Türkiye piyasasından çekmesi, bu boşluğun sahteciler tarafından doldurulmasına zemin hazırlamaktadır. Kanser ilaçları, organ nakli ilaçları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilacın bulunamaması, sahtecilere cesaret vermektedir. Asıl mücadele edilmesi gereken, sahte ilaçların üretimine ve dolaşımına göz yuman kaçak yollar ve yanlış politikalar olmalıdır."