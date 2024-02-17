Önlem almadan yıktılar, yedi aile evsiz kaldı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 4 gün önce yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, önlem alınmadığı için bitişiğindeki 7 katlı sağlam binanın üzerine devrildi.

Olay Bağlar ilçesinde yaşandı. Diyarbakır’da 6 Şubat depreminde ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan Fidan Apartmanı 1 yıl sonra yıkılmaya başlandı. Ancak yıkım işini alan firma yetkilerinin önlem alınmadan yaptığı yıkımı sırasında ağır hasarlı bina bitişiğindeki sağlam olan İpek Apartmanı’nın üzerine yıkıldı. Kolonları ağır hasar gören bina için tahliye kararı alındı. Binada yaşayan 7 aile kış günü açıkta kaldı. Zararın yüklenici firmanın üstleneceği öğrenildi.